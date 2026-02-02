0 800 307 555
В Украине не работает около 10% базовых станций связи — Зеленский

Энергетика
2
Зеленский поручил областным руководителям проверить работу всех базовых станций.
В условиях отключения электроэнергии в Украине не работает около 10% базовых станций связи, причем чаще всего проблемы фиксируются в сельской местности.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания по ситуации в стране.

Состояние энергосистемы и обстрелы

По словам президента, украинские энергетики и ремонтные бригады полностью восстановили энергосистему до состояния, которое было до технологической аварии, произошедшей в субботу. В настоящее время работа системы стабилизирована, однако из-за сильных морозов и последствий российских ударов ситуация остается сложной.
В течение суток зафиксированы новые обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах. В то же время, целенаправленных ударов российских ракет и дронов-камикадзе по энергетической инфраструктуре не было. российская армия по-прежнему сосредотачивает атаки на логистических объектах, прежде всего на железной дороге.

Отопление в Киеве и пункты обогрева

В Киеве более 200 жилых домов остаются без отопления. В основном это последствия аварий. К восстановительным работам привлечены ремонтные бригады из многих регионов страны. Работают более 200 бригад.
Президент поручил Министерству внутренних дел, а также областным и местным администрациям проверить работу всех пунктов поддержки и обогрева.

Проблемы со связью

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено состоянию телекоммуникаций. По данным МВД Украины, в условиях отключения электроэнергии не работает около десятой части базовых станций связи. Худшая ситуация наблюдается в сельской местности.
В этой связи областным руководителям поручено проверить работу всех базовых станций.

Регионы с самой сложной ситуацией

Сложная ситуация с отключениями электроэнергии сохраняется в Кропивницком и области, наПолтавщине, Днепропетровщине, в Черкасской области, а также в общинах, расположенных возле границы с россией.
Напомним, в субботу, 31 января, в ряде украинских городов ввели аварийные отключения электроэнергии из-за технологического нарушения в электроэнергетической системе Украины, что повлекло за собой одновременное отключение линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины.
Энергетика УкраиныЗеленский
