Китай хочет ограничить использование сенсорных панелей в авто
Китайские власти предлагают новые правила для автопроизводителей, которые могут существенно изменить подход к дизайну салонов современных авто. Речь идет, прежде всего, об отказе от полной «экранизации» управления в пользу физических кнопок для ключевых функций безопасности.
Об этом сообщает Bloomberg.
Физические кнопки — обязательны для безопасности
Министерство промышленности и информационных технологий Китая обнародовало проект норм, согласно которым базовые функции должны управляться стационарными кнопками или переключателями.
Это касается, в частности:
- сигналов поворота;
- аварийной сигнализации;
- переключение передач;
- кнопки экстренного вызова.
Согласно требованию, такие элементы должны иметь минимальный размер 10×10 мм.
Фактически это означает отход от минималистического подхода к интерьеру, популяризированному Tesla и поддержанному рядом китайских производителей электромобилей, в частности, BYD и Xiaomi. Причиной изменений называют растущую обеспокоенность по безопасности — из-за отвлечения водителей на сенсорные экраны и возможных технических сбоев.
Ранее в этом месяце Китай стал первой страной, запретившей скрытые дверные ручки в электромобилях после ряда смертельных инцидентов в мире.
Новые стандарты для автопилотов
Кроме требований к интерьеру документ устанавливает четкие критерии безопасности для систем помощи водителю высокого уровня.
Для автоматизированных систем 3-го и 4-го уровней вводится обязательный стандарт: такие автомобили должны демонстрировать уровень безопасности не ниже «компетентного и внимательного водителя».
На 3-м уровне автоматизации машина может самостоятельно выполнять все задачи управления, однако водитель должен быть готов вмешаться в случае предупреждения системы. На 4-м уровне автомобиль способен действовать самостоятельно в определенных условиях.
«Обоснование безопасности» и минимизация рисков
Новые правила также предусматривают введение так называемого обоснования безопасности. Производители должны давать документально подтвержденные доказательства того, что их системы способны работать как в стандартных условиях, так и в критических, потенциально опасных ситуациях.
Отдельно определено понятие «условие минимального риска». В случае отказа автоматизированной системы или если водитель не реагирует на запрос взять управление, автомобиль должен самостоятельно перейти в безопасный стационарный режим.
Дистанционное вмешательство для роботакси
Документ также формализует возможность дистанционной помощи полностью автоматизированным транспортным средствам. Это позволит операторам вмешиваться в сложные дорожные ситуации. Такой шаг считается важным для развития роботакси и беспилотного движения на автомагистралях.
Проект изменений вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 13 апреля.
