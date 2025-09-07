Удаленные сотрудники работают меньше без потери производительности — исследование
Все больше кандидатов предпочитают удаленную или гибридную работу. Однако работодатели сомневаются, не повлияет ли такой подход на результативность. Исследование показывает: хотя удаленные работники действительно тратят меньше времени на работу, это не обязательно приводит к снижению эффективности.
Об этом сообщает budni.robota.ua, ссылаясь на исследования Gallup и American Time Use Survey (ATUS).
Работают ли удаленные работники меньше
По данным опроса, в 2022 году удаленные работники ежедневно работали в среднем на час меньше, чем в 2019-м, и часть этого времени тратили на отдых.
Читайте также
Некоторые респонденты отметили, что их рабочий день сократился более чем на два часа.
В частности, самое существенное уменьшение рабочего времени наблюдалось среди мужчин, холостых взрослых и лиц без детей.
Страдает производительность
Как показывает исследование, уменьшение рабочего времени не оказало существенного влияния на производительность.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
В то же время компании, которые отказались от географических ограничений в найме и выбирали работников в соответствии с их способностями и предпочтениями, получили лучшие результаты.
Среди факторов, влияющих на производительность, выделяют:
- умение руководителя эффективно управлять удаленной командой;
- близкие отношения и коммуникацию с коллегами;
- соответствие задач способностям и сильным сторонам работников;
- тип и характер задач; их пригодность для удаленной работы.
Удаленный формат повышает удовлетворенность работой
76% гибридных сотрудников называют главным преимуществом такого формата «улучшение баланса между работой и личной жизнью».
Корпоративная культура имеет большее влияние на удовлетворенность работой и намерения уволиться, чем сама локация.
Четкая коммуникация, ощущение ценности и поддержка руководства определяют успех гибкого формата.
Исследование также показывает, что удаленная работа может восприниматься как преимущество, когда менеджмент некачественный, но сам по себе он не повышает производительность.
Напомним, со 2 мая 2025 года в Украине вступил в силу закон, уточняющий правила организации дистанционной и надомной работы.
Речь идет об изменениях в Кодекс законов о труде Украины, упорядочивающих вопросы служебных командировок для удаленных работников, а также предусматривающих гибкие условия для родителей школьников.
Поделиться новостью
Также по теме
Удаленные сотрудники работают меньше без потери производительности — исследование
IT-бизнес в Украине: сколько компаний и ФЛП появилось и закрылось в августе
Доля неработающих кредитов сократилась до десятилетнего минимума
Каким будет курс доллара и евро в сентябре: прогноз банкира
Экспорт электроэнергии вернулся на довоенный уровень
Представлен обновленный кроссовер Kia Sportage 2025 года