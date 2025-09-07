0 800 307 555
ру
Удаленные сотрудники работают меньше без потери производительности — исследование

Все больше кандидатов предпочитают удаленную или гибридную работу. Однако работодатели сомневаются, не повлияет ли такой подход на результативность. Исследование показывает: хотя удаленные работники действительно тратят меньше времени на работу, это не обязательно приводит к снижению эффективности.
Об этом сообщает budni.robota.ua, ссылаясь на исследования Gallup и American Time Use Survey (ATUS).

Работают ли удаленные работники меньше

По данным опроса, в 2022 году удаленные работники ежедневно работали в среднем на час меньше, чем в 2019-м, и часть этого времени тратили на отдых.
Некоторые респонденты отметили, что их рабочий день сократился более чем на два часа.
В частности, самое существенное уменьшение рабочего времени наблюдалось среди мужчин, холостых взрослых и лиц без детей.

Страдает производительность

Как показывает исследование, уменьшение рабочего времени не оказало существенного влияния на производительность.

В то же время компании, которые отказались от географических ограничений в найме и выбирали работников в соответствии с их способностями и предпочтениями, получили лучшие результаты.
Среди факторов, влияющих на производительность, выделяют:
  • умение руководителя эффективно управлять удаленной командой;
  • близкие отношения и коммуникацию с коллегами;
  • соответствие задач способностям и сильным сторонам работников;
  • тип и характер задач; их пригодность для удаленной работы.

Удаленный формат повышает удовлетворенность работой

76% гибридных сотрудников называют главным преимуществом такого формата «улучшение баланса между работой и личной жизнью».
Корпоративная культура имеет большее влияние на удовлетворенность работой и намерения уволиться, чем сама локация.
Четкая коммуникация, ощущение ценности и поддержка руководства определяют успех гибкого формата.
Исследование также показывает, что удаленная работа может восприниматься как преимущество, когда менеджмент некачественный, но сам по себе он не повышает производительность.
Напомним, со 2 мая 2025 года в Украине вступил в силу закон, уточняющий правила организации дистанционной и надомной работы.
Речь идет об изменениях в Кодекс законов о труде Украины, упорядочивающих вопросы служебных командировок для удаленных работников, а также предусматривающих гибкие условия для родителей школьников.
По материалам:
Finance.ua
