Удаленные сотрудники работают меньше без потери производительности — исследование Сегодня 12:05

Удаленные сотрудники работают меньше без потери производительности — исследование

Все больше кандидатов предпочитают удаленную или гибридную работу. Однако работодатели сомневаются, не повлияет ли такой подход на результативность. Исследование показывает: хотя удаленные работники действительно тратят меньше времени на работу, это не обязательно приводит к снижению эффективности.

Об этом сообщает budni.robota.ua, ссылаясь на исследования Gallup и American Time Use Survey (ATUS).

Работают ли удаленные работники меньше

По данным опроса, в 2022 году удаленные работники ежедневно работали в среднем на час меньше, чем в 2019-м, и часть этого времени тратили на отдых.

Читайте также Удаленная работа: подборка вакансий без офиса

Некоторые респонденты отметили, что их рабочий день сократился более чем на два часа.

В частности, самое существенное уменьшение рабочего времени наблюдалось среди мужчин, холостых взрослых и лиц без детей.

Страдает производительность

Как показывает исследование, уменьшение рабочего времени не оказало существенного влияния на производительность.

В то же время компании, которые отказались от географических ограничений в найме и выбирали работников в соответствии с их способностями и предпочтениями, получили лучшие результаты.

Среди факторов, влияющих на производительность, выделяют:

умение руководителя эффективно управлять удаленной командой;

близкие отношения и коммуникацию с коллегами;

соответствие задач способностям и сильным сторонам работников;

тип и характер задач; их пригодность для удаленной работы.

Удаленный формат повышает удовлетворенность работой

76% гибридных сотрудников называют главным преимуществом такого формата «улучшение баланса между работой и личной жизнью».

Читайте также Может ли удаленный работник рассчитывать на отпуск за ненормированный рабочий день

Корпоративная культура имеет большее влияние на удовлетворенность работой и намерения уволиться, чем сама локация.

Четкая коммуникация, ощущение ценности и поддержка руководства определяют успех гибкого формата.

Исследование также показывает, что удаленная работа может восприниматься как преимущество, когда менеджмент некачественный, но сам по себе он не повышает производительность.

Напомним, со 2 мая 2025 года в Украине вступил в силу закон, уточняющий правила организации дистанционной и надомной работы.

Речь идет об изменениях в Кодекс законов о труде Украины, упорядочивающих вопросы служебных командировок для удаленных работников, а также предусматривающих гибкие условия для родителей школьников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.