Миграционная служба сообщила, какие паспорта для выезда за границу недействительны — Finance.ua

Миграционная служба сообщила, какие паспорта для выезда за границу недействительны
Государственная миграционная служба обновила программное обеспечение в системе оформления биометрических документов, поэтому в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ.
Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.
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«В феврале 2023 года в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения. Соответственно в случае разной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ», — отметили в Миграционной службе.
То есть если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт автоматически считается недействительным.
Миграционная служба просит граждан проверить паспортные документы и в случае установления разногласий обратиться в подразделения миграционной службы, ЦПАУ, «Паспортный сервис».
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