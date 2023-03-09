Для украинцев расширяют возможность одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта: какие нововведения вводят — Finance.ua
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Для украинцев расширяют возможность одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта: какие нововведения вводят

Личные финансы
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Для украинцев расширяют возможность одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта: какие нововведения вводят
Для украинцев расширяют возможность одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта: какие нововведения вводят
В Украине более 10 месяцев действует экспериментальный проект одновременного оформления, обмена паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Уже больше 200 тысяч украинцев смогли воспользоваться удобной услугой. Государственная миграционная служба решила расширить этот экспериментальный проект.
Об этом рассказывают в Государственной миграционной службе.

Что предлагают ввести

Кроме одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта лицам старше 14 лет, в Украине будут одновременно оформлять загранпаспорта также детям до 14 лет.
Кабинет Министров Украины уже принял изменения в постановление «О реализации экспериментального проекта по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу».
Теперь, в частности, за одно посещение один из родителей может:
  • одновременно оформить себе ID-карту и загранпаспорт, а также загранпаспорт своему ребенку/детям до 14 лет;
  • одновременно оформить себе ID-карту, а также загранпаспорт своему ребенку/детям до 14 лет.

Как получить услугу

Одному из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей лица, не достигшего 14-летнего возраста или лица, признанного судом ограниченно дееспособным или недееспособным, необходимо подать заявление и соответствующие документы в подразделение ГМС, центр обслуживания «Паспортный сервис» или в ЦПАУ.
Если ребенку, которому оформляют загранпаспорт, исполнилось 12 лет, его присутствие при подаче документов обязательно.

Справка Finance.ua:

  • гражданам Украины разрешили отправлять документы по почте за границу;
  • украинцы, пересекшие границу и не успевшие в родном городе получить заказанные документы, могут сделать это и в чужой стране.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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