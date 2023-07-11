Миграционная служба будет проставлять апостили на документах — Finance.ua

Миграционная служба будет проставлять апостили на документах
В ГМС введена административная услуга по проставлению апостиля на официальных документах. Так, в частности, можно проставить апостиль на документе, выданном ГМС, ее терорганами и терподразделениями.
Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на МВД.
Для получения новой услуги необходимо предоставить следующие документы:
— заявление от лица, подающего документы;
— оригинал документа, на котором проставляется апостиль;
— документ об оплате услуги по проставлению апостиля.
В ГМС обратили внимание, апостиль не проставляется на оригиналах:
— документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
— документов, удостоверяющих личность и подтверждающих его специальный статус;
— других удостоверениях, оформляемых в соответствии с законодательством Украины.
Апостиль проставляется только на копиях/фотокопиях таких документов.
Апостиль также не проставляется на нормативно-правовых актах, разъяснениях и правовых выводах по их применению, документах, имеющих характер переписки.
Заявление и документы для апостилирования посылаются по почте по адресу: ул. Владимирская, 9, г. Киев, 1 001.
В случае подачи документов представителем физического лица предоставляются документы, подтверждающие его полномочия.
Услуга платная и составляет три необлагаемых налогом минимума доходов граждан (сейчас это составляет 51 грн). А срок рассмотрения документов составляет до 10 рабочих дней со дня получения ГМС заявления и документов, необходимых для проставления апостиля.
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