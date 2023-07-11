Миграционная служба будет проставлять апостили на документах — Finance.ua

Миграционная служба будет проставлять апостили на документах Сегодня 20:20 — Казна и Политика

В ГМС введена административная услуга по проставлению апостиля на официальных документах. Так, в частности, можно проставить апостиль на документе, выданном ГМС, ее терорганами и терподразделениями.

Для получения новой услуги необходимо предоставить следующие документы:

— заявление от лица, подающего документы;

— оригинал документа, на котором проставляется апостиль;

— документ об оплате услуги по проставлению апостиля.

В ГМС обратили внимание, апостиль не проставляется на оригиналах:

— документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

— документов, удостоверяющих личность и подтверждающих его специальный статус;

— других удостоверениях, оформляемых в соответствии с законодательством Украины.

Апостиль проставляется только на копиях/фотокопиях таких документов.

Апостиль также не проставляется на нормативно-правовых актах, разъяснениях и правовых выводах по их применению, документах, имеющих характер переписки.

Заявление и документы для апостилирования посылаются по почте по адресу: ул. Владимирская, 9, г. Киев, 1 001.

В случае подачи документов представителем физического лица предоставляются документы, подтверждающие его полномочия.

Услуга платная и составляет три необлагаемых налогом минимума доходов граждан (сейчас это составляет 51 грн). А срок рассмотрения документов составляет до 10 рабочих дней со дня получения ГМС заявления и документов, необходимых для проставления апостиля.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.