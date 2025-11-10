В Украине появилась единая цифровая платформа для ветеранов
В Украине заработала единая цифровая платформа Ветеран PRO, объединяющая информацию о программах по лечению, реабилитации, протезированию, образованию, трудоустройству, жилищному обеспечению, спорту, развитию бизнеса, соцзащите и другим направлениям.
Об этом говорится на сайте КГГА. Проект реализован Министерством по делам ветеранов Украины.
Зачем это
Ветеран PRO создан для:
- ветеранов и ветеранок;
- людей с инвалидностью в результате войны;
- семей погибших Защитников и Защитниц;
- специалистов по сопровождению ветеранов и ветеранок;
- представителей органов местных властей и ветеранских организаций.
Информация на платформе сгруппирована по направлениям:
- здоровье и восстановление (лечение, протезирование, стоматология, реабилитация, психологическая помощь);
- социальная защита и финансовая поддержка (социальные услуги, выплаты, пенсионное обеспечение, адаптация);
- жилье и инфраструктура (жилищные программы, земельные участки, обеспечение автомобилем);
- транспорт и коммунальные льготы (льготный проезд, скидки на коммунальные услуги, страхование авто);
- документы и статус (оформление удостоверения, обновление данных, восстановление документов);
- образование и работа (трудоустройство, переквалификация, обучающие программы, ваучеры);
- налоговые и административные льготы (освобождение от налогов, льготы на бюджетные платежи);
- спорт и соревнования (ветеранский спорт, спортивные мероприятия и соревнования);
- гранты и поддержка бизнеса (гранты, микрофинансы, бизнес-сообщества).
Каждый блок содержит описания услуг, пошаговые инструкции, ссылки и дополнительную информацию.
Как воспользоваться платформой
Чтобы воспользоваться Ветеран PRO, нужно:
- перейти на сайт veteranpro.gov.ua;
- выбрать статус (ветеран/ветеранка, лицо с инвалидностью в результате войны, член семьи погибшего/погибшей);
- ознакомиться с доступными программами, сервисами и пошаговыми инструкциями;
- получить услугу онлайн или обратиться к специалисту по сопровождению.
Также создан раздел «Твой Путь» для поиска информации.
Также в КГГА напомнили, что в Киеве работает электронный кабинет Защитника на Портале услуг. Здесь можно в несколько кликов подать онлайн заявления на материальную помощь, компенсации, психологическую поддержку и записаться на разные виды реабилитации. На Портале также собрана информация о льготах, выплатах и социальной поддержке военных, ветеранов и их семей.
