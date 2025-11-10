0 800 307 555
В Украине появилась единая цифровая платформа для ветеранов

В Украине заработала единая цифровая платформа Ветеран PRO, объединяющая информацию о программах по лечению, реабилитации, протезированию, образованию, трудоустройству, жилищному обеспечению, спорту, развитию бизнеса, соцзащите и другим направлениям.
Об этом говорится на сайте КГГА. Проект реализован Министерством по делам ветеранов Украины.

Зачем это

Ветеран PRO создан для:
  • ветеранов и ветеранок;
  • людей с инвалидностью в результате войны;
  • семей погибших Защитников и Защитниц;
  • специалистов по сопровождению ветеранов и ветеранок;
  • представителей органов местных властей и ветеранских организаций.
Информация на платформе сгруппирована по направлениям:
  • здоровье и восстановление (лечение, протезирование, стоматология, реабилитация, психологическая помощь);
  • социальная защита и финансовая поддержка (социальные услуги, выплаты, пенсионное обеспечение, адаптация);
  • жилье и инфраструктура (жилищные программы, земельные участки, обеспечение автомобилем);
  • транспорт и коммунальные льготы (льготный проезд, скидки на коммунальные услуги, страхование авто);
  • документы и статус (оформление удостоверения, обновление данных, восстановление документов);
  • образование и работа (трудоустройство, переквалификация, обучающие программы, ваучеры);
  • налоговые и административные льготы (освобождение от налогов, льготы на бюджетные платежи);
  • спорт и соревнования (ветеранский спорт, спортивные мероприятия и соревнования);
  • гранты и поддержка бизнеса (гранты, микрофинансы, бизнес-сообщества).
Каждый блок содержит описания услуг, пошаговые инструкции, ссылки и дополнительную информацию.
Как воспользоваться платформой

Чтобы воспользоваться Ветеран PRO, нужно:
  1. перейти на сайт veteranpro.gov.ua;
  2. выбрать статус (ветеран/ветеранка, лицо с инвалидностью в результате войны, член семьи погибшего/погибшей);
  3. ознакомиться с доступными программами, сервисами и пошаговыми инструкциями;
  4. получить услугу онлайн или обратиться к специалисту по сопровождению.
Также создан раздел «Твой Путь» для поиска информации.
Также в КГГА напомнили, что в Киеве работает электронный кабинет Защитника на Портале услуг. Здесь можно в несколько кликов подать онлайн заявления на материальную помощь, компенсации, психологическую поддержку и записаться на разные виды реабилитации. На Портале также собрана информация о льготах, выплатах и ​​социальной поддержке военных, ветеранов и их семей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
