В Украине появилась единая цифровая платформа для ветеранов

В Украине заработала единая цифровая платформа Ветеран PRO, объединяющая информацию о программах по лечению, реабилитации, протезированию, образованию, трудоустройству, жилищному обеспечению, спорту, развитию бизнеса, соцзащите и другим направлениям.

Об этом говорится на сайте КГГА. Проект реализован Министерством по делам ветеранов Украины.

Зачем это

Ветеран PRO создан для:

ветеранов и ветеранок;

людей с инвалидностью в результате войны;

семей погибших Защитников и Защитниц;

специалистов по сопровождению ветеранов и ветеранок;

представителей органов местных властей и ветеранских организаций.

Информация на платформе сгруппирована по направлениям:

здоровье и восстановление (лечение, протезирование, стоматология, реабилитация, психологическая помощь);

социальная защита и финансовая поддержка (социальные услуги, выплаты, пенсионное обеспечение, адаптация);

жилье и инфраструктура (жилищные программы, земельные участки, обеспечение автомобилем);

транспорт и коммунальные льготы (льготный проезд, скидки на коммунальные услуги, страхование авто);

документы и статус (оформление удостоверения, обновление данных, восстановление документов);

образование и работа (трудоустройство, переквалификация, обучающие программы, ваучеры);

налоговые и административные льготы (освобождение от налогов, льготы на бюджетные платежи);

спорт и соревнования (ветеранский спорт, спортивные мероприятия и соревнования);

гранты и поддержка бизнеса (гранты, микрофинансы, бизнес-сообщества).

Каждый блок содержит описания услуг, пошаговые инструкции, ссылки и дополнительную информацию.

Как воспользоваться платформой

Чтобы воспользоваться Ветеран PRO, нужно:

перейти на сайт veteranpro.gov.ua; выбрать статус (ветеран/ветеранка, лицо с инвалидностью в результате войны, член семьи погибшего/погибшей); ознакомиться с доступными программами, сервисами и пошаговыми инструкциями; получить услугу онлайн или обратиться к специалисту по сопровождению.

Также создан раздел «Твой Путь» для поиска информации.

Также в КГГА напомнили, что в Киеве работает электронный кабинет Защитника на Портале услуг. Здесь можно в несколько кликов подать онлайн заявления на материальную помощь, компенсации, психологическую поддержку и записаться на разные виды реабилитации. На Портале также собрана информация о льготах, выплатах и ​​социальной поддержке военных, ветеранов и их семей.

