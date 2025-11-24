Украинский ОПК в 2025 году вырос до $35 млрд — Минобороны Сегодня 19:33

Украинский ОПК в 2025 году вырос до $35 млрд — Минобороны

В 2025 году украинский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует одни из самых высоких темпов развития в Европе. Возможности отрасли увеличились до $35 млрд против $1 млрд в 2022 году, а сеть вооруженных производств расширилась до 900 предприятий, большинство из которых — частные.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«За три года мы трансформировали небольшой сектор в динамичную индустрию, которая стала фундаментом нашей обороноспособности», — отметила заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

Читайте также Еврокомиссия инвестирует 910 млн евро в Европейский оборонный фонд, в котором впервые будет задействован украинский ОПК

По ее словам, вокруг отрасли сформировалась мощная инновационная экосистема из более чем двух тысяч команд, которые разрабатывают новейшие технологии, компоненты и решения для фронта. Украина существенно увеличила производство боеприпасов и нарастила производство ракетного вооружения.

«Мы достигли уровня производства, значительно превышающего наши возможности внутренних закупок. Поддержка партнеров — критически важна, чтобы индустрия сохранила темп и могла расширять мощности», — подчеркнула Гвоздяр.

Роль ОПК в экономике

В 2023 году рост ВВП составил 5,5%, из которых на оборонную промышленность приходилось 1,5%, а в 2024 году ВВП вырос на 2,9%, с долей ОПК 1,2%.

и т. д. Напомним, ранее Finance.ua писал , что Министерство образования и науки Украины хочет заинтересовать абитуриентов поступать на специальности, ныне имеющие значение для оборонно-промышленного комплекса, перерабатывающей промышленности и машиностроения. В последние два года МОН активно инвестирует в модернизацию оборудования для подготовки специалистов этих направлений: верстальщиков, операторов станков с программным управлением, сварщиков, токарей

По состоянию, а июнь 2025 года в Украине насчитывалось около 800 оборонных предприятий, способных производить продукцию на $35−40 млрд в год. Реалистичные объемы экспорта оцениваются в $1−2 млрд, но в перспективе Украина может выйти на довоенный уровень поставок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.