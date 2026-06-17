Садовий прокоментував можливість запуску авіарейсів зі Львова Сьогодні 18:00

Міжнародний аеропорт «Львів»

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував можливість відновлення роботи Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького під час воєнного стану.

Про це він розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну

Відкриття аеропорту залежить від безпекової ситуації

За словами Садового, ключовим фактором у питанні відновлення польотів залишається безпека пасажирів та авіакомпаній.

Він зазначив, що наразі тривають дискусії щодо можливих механізмів забезпечення безпечного авіасполучення.

«Йде дискусія, тому що є аеропорт у Москві, є у Санкт-Петербурзі, є аеропорт у Львові, є в Борисполі. Ви чули, щоб хтось атакував аеропорт у Москві чи Санкт-Петербурзі? Тому вони закривають. Якщо наші міжнародні партнери цей трек закрутять правильно… Це безпека людей у польоті — це особлива безпека, тому що це іноземці, це авіакомпанії, це страхування. Технічна опція — це один варіант, але насправді має бути на 100% вирішене питання безпеки», — сказав мер Львова.

Потрібні міжнародні гарантії безпеки

Водночас він наголосив, що сучасні системи протиповітряної оборони та навіть близькість Львова до польського кордону не усувають загроз застосування росією балістичних ракет.

На його переконання, для відкриття авіасполучення необхідні не лише технічні рішення, а й міжнародні домовленості, які б гарантували безпеку цивільних рейсів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що генеральна директорка міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Тетяна Романовська у 2025 році задекларувала 1,387 млн гривень заробітної плати.

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