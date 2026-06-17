0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Садовий прокоментував можливість запуску авіарейсів зі Львова

59
Міжнародний аеропорт «Львів»
Міжнародний аеропорт «Львів»
Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував можливість відновлення роботи Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького під час воєнного стану.
Про це він розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Відкриття аеропорту залежить від безпекової ситуації

За словами Садового, ключовим фактором у питанні відновлення польотів залишається безпека пасажирів та авіакомпаній.
Він зазначив, що наразі тривають дискусії щодо можливих механізмів забезпечення безпечного авіасполучення.
«Йде дискусія, тому що є аеропорт у Москві, є у Санкт-Петербурзі, є аеропорт у Львові, є в Борисполі. Ви чули, щоб хтось атакував аеропорт у Москві чи Санкт-Петербурзі? Тому вони закривають. Якщо наші міжнародні партнери цей трек закрутять правильно… Це безпека людей у польоті — це особлива безпека, тому що це іноземці, це авіакомпанії, це страхування. Технічна опція — це один варіант, але насправді має бути на 100% вирішене питання безпеки», — сказав мер Львова.

Потрібні міжнародні гарантії безпеки

Водночас він наголосив, що сучасні системи протиповітряної оборони та навіть близькість Львова до польського кордону не усувають загроз застосування росією балістичних ракет.
На його переконання, для відкриття авіасполучення необхідні не лише технічні рішення, а й міжнародні домовленості, які б гарантували безпеку цивільних рейсів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що генеральна директорка міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Тетяна Романовська у 2025 році задекларувала 1,387 млн гривень заробітної плати.
За матеріалами:
Главком
АвіалініїЛьвів
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems