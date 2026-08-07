Податкова назвала основні причини блокування податкових накладних Сьогодні 20:02

ДПС підготувала «дорожні карти» для бізнесу

Кількість податкових накладних, реєстрацію яких було зупинено, скоротилася майже у 5 разів порівняно з початком 2025 року. На початку серпня їхня частка становила 0,16% проти 0,76% на початку минулого року.

Про це повідомила очільниця Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Чому зупиняють реєстрацію податкових накладних

«На початок серпня показник становить 0,16%, і в середньому він коливається в межах 0,14−0,16%. На початок 2025 року — 0,76%», — сказала вона.

Найчастіше реєстрацію податкових накладних зупиняють через невідповідність між придбаними та реалізованими товарами. На цю причину припадає 72% усіх зупинених накладних.

Читайте також ДПС запроваджує новий інструмент: як це допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних

Йдеться про ситуації, коли система фіксує так званий «дисбаланс на віртуальному складі» — обсяг або вид товарів у продажу не відповідає попереднім придбанням.

Ще 20,7% зупинених накладних пов’язані з тим, що платник уже має статус ризикового.

«Наразі у переліку ризикових платників перебувають 13,2 тисячі суб’єктів господарювання. На початок 2025 року — 24,9 тисячі», — додала очільниця ДПС.

Кого можуть визнати ризиковим платником

До переліку ризикових можуть потрапити платники, якщо комісія контролюючого органу встановила ознаки здійснення ризикових операцій.

Серед них — недостатня кількість працівників для здійснення заявлених операцій, відсутність необхідних основних засобів, участь у схемах формування ризикового податкового кредиту або господарські операції з контрагентами, які вже мають ризиковий статус.

Читайте також Кабмін пом’якшив механізм блокування податкових накладних

Ще одним прикладом є ситуація, коли підприємство купує один товар, а продає зовсім інший, походження якого не підтверджене за ланцюгом постачання. Також ризиком може бути штучне формування податкового кредиту через операції, які не відповідають звичайній діяльності підприємства.

У ДПС зазначають, що все це є сигналами для додаткового дослідження діяльності платника.

«Менше блокувань — це не про статистику ДПС. Це про можливості для тих, хто працює чесно, працювати „без нервів“ та штучних бар’єрів», — наголосила Леся Карнаух.

ДПС підготувала «дорожні карти» для бізнесу

Для допомоги бізнесу у питаннях зупинення реєстрації накладних ДПС запровадила практичний інструмент — «дорожні карти» для роботи з Таблицею даних платника ПДВ.

Нові рекомендації створені на основі аналізу реальних звернень бізнесу, практичних кейсів та особливостей різних сфер діяльності.

Вони містять конкретні поради щодо правильного заповнення Таблиці даних платника ПДВ та допомагають уникати типових помилок.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.