Податкова назвала основні причини блокування податкових накладних
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Кількість податкових накладних, реєстрацію яких було зупинено, скоротилася майже у 5 разів порівняно з початком 2025 року. На початку серпня їхня частка становила 0,16% проти 0,76% на початку минулого року.
Про це повідомила очільниця Державної податкової служби України Леся Карнаух.
Чому зупиняють реєстрацію податкових накладних
«На початок серпня показник становить 0,16%, і в середньому він коливається в межах 0,14−0,16%. На початок 2025 року — 0,76%», — сказала вона.
Найчастіше реєстрацію податкових накладних зупиняють через невідповідність між придбаними та реалізованими товарами. На цю причину припадає 72% усіх зупинених накладних.
Йдеться про ситуації, коли система фіксує так званий «дисбаланс на віртуальному складі» — обсяг або вид товарів у продажу не відповідає попереднім придбанням.
Ще 20,7% зупинених накладних пов’язані з тим, що платник уже має статус ризикового.
«Наразі у переліку ризикових платників перебувають 13,2 тисячі суб’єктів господарювання. На початок 2025 року — 24,9 тисячі», — додала очільниця ДПС.
Кого можуть визнати ризиковим платником
До переліку ризикових можуть потрапити платники, якщо комісія контролюючого органу встановила ознаки здійснення ризикових операцій.
Серед них — недостатня кількість працівників для здійснення заявлених операцій, відсутність необхідних основних засобів, участь у схемах формування ризикового податкового кредиту або господарські операції з контрагентами, які вже мають ризиковий статус.
Ще одним прикладом є ситуація, коли підприємство купує один товар, а продає зовсім інший, походження якого не підтверджене за ланцюгом постачання. Також ризиком може бути штучне формування податкового кредиту через операції, які не відповідають звичайній діяльності підприємства.
У ДПС зазначають, що все це є сигналами для додаткового дослідження діяльності платника.
«Менше блокувань — це не про статистику ДПС. Це про можливості для тих, хто працює чесно, працювати „без нервів“ та штучних бар’єрів», — наголосила Леся Карнаух.