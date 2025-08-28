Кабмін пом’якшив механізм блокування податкових накладних — Finance.ua

Кабмін пом’якшив механізм блокування податкових накладних Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Кабмін пом’якшив механізм блокування податкових накладних

Кабінет Міністрів ухвалив зміни, які мають скоротити вдвічі кількість платників податків, що стикаються з блокуванням податкових накладних.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко на засіданні уряду.

«Це дозволить вдвічі зменшити кількість платників податків, які стикаються з блокуванням», — підкреслила очільниця уряду.

Вона зазначила, що зміни передбачають безумовну реєстрацію накладних для бізнесу в регіонах з ризиком бойових дій. А також вищі порогові значення для безумовної реєстрації та «позитивної історії» для малого та середнього бізнесу.

Як пояснила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, це рішення дозволить скоротити кількість суб’єктів господарювання, які стикаються з блокуванням, установить зрозуміліші та прозоріші правила та знизить бюрократію.

Серед ключових змін:

збільшення лімітів для безумовної реєстрації податкових накладних: обсяг постачання зросте до 1 млн грн, на одного контрагента — до 100 тис. грн. Також змінено умову в частині кількості платників, на яких керівник може займати аналогічну посаду (зараз 3, планується 5);

підвищення порогу для невеликих операцій із 5 до 10 тис. грн та збільшення ліміту таких операцій з 500 тис. до 3 млн грн на місяць;

спрощення правил реєстрації експортних накладних для підприємств на територіях із загрозою боїв, але де активних боїв наразі немає;

зміна умов для автоматичної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування:

удосконалення механізму автоматичного врахування таблиць даних платника;

зміна критеріїв позитивної податкової історії: ліміти збільшені з 1 до 3 млн грн, а для одного контрагента зі 100 до 500 тис. грн;

нові умови щодо ризиковості операцій із повернення товару від неплатника ПДВ — термін збільшено з 30 до 90 днів.

Також запроваджується додаткові механізми, щоб уникнути маніпуляцій із фінзвітністю щодо залишкової вартості основних засобів.

«На початку року кількість заблокованих накладних становила 0,76% від загальної кількості поданих. На сьогодні цей показник вже знизили вдвічі — до 0,39%. ДПС створила в кожному регіоні консультаційні центри. Це оперативні та якісні консультації бізнесу, як подавати таблиці даних, як виключити компанію з переліку ризикових, як розблокувати податкову накладну», — зазначила Карнаух.

За її словами, фактично, якщо на початку року з блокуванням зіткнувся кожний п’ятий підприємець, тепер — кожний восьмий.

«Ухвалені зміни з одного боку дозволяють ефективно боротися зі схемами ухилення від податків, а з іншого — створюють більш комфортні умови для чесного бізнесу», — додала вона.

