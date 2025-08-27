Держаудитслужба проводитиме щорічний аудит фонду, передбаченого Угодою про надра — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держаудитслужба проводитиме щорічний аудит фонду, передбаченого Угодою про надра

Казна та Політика
25
Держаудитслужба проводитиме щорічний аудит фонду, передбаченого Угодою про надра
Держаудитслужба проводитиме щорічний аудит фонду, передбаченого Угодою про надра
Державна аудиторська служба України проводитиме щорічний аудит діяльності Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, який створено Урядами України та США для забезпечення фінансування критично важливих проєктів у сфері розробки корисних копалин.
Про це розповіла голова Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв’ю інтернет-виданню «Главком».

Читайте також: Угода про копалини: все, що треба знати й розуміти українцям

«Наразі ми розробили порядок проведення аудиту в рамках міжнародних договорів, який враховує особливості аудиторської діяльності та взаємодії з органами управління Фонду, зокрема Ревізійною комісією. Водночас Ревізійній комісії дозволяється залучати міжнародних експертів і перевіряти правильність зарахування внесків», — зазначила Басалаєва.
Голова Держаудитслужби також додала, що вже проведено ряд урядових робочих зустрічей з американською стороною. Наразі триває робота над формою звіту щодо контролю за діяльністю Фонду і повнотою відображення в ньому інформації.

Що відомо про фонд

30 квітня 2025 року Україна та Сполучені Штати Америки підписали Угоду про створення інвестиційного фонду відбудови.
Фонд стане ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
Інвестиційний фонд відбудови дозволить забезпечити фінансування критично важливих проєктів у сфері розробки корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню. Кошти Фонду інвестуються виключно в Україну — у видобувні проєкти або відбудову інфраструктури.
За умовами угоди, перші 10 років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку, потім — можуть бути розподілені між партнерами. Управління Фондом здійснюється на паритетних засадах між Україною та США.
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems