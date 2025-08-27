Держаудитслужба проводитиме щорічний аудит фонду, передбаченого Угодою про надра — Finance.ua

Держаудитслужба проводитиме щорічний аудит фонду, передбаченого Угодою про надра
Державна аудиторська служба України проводитиме щорічний аудит діяльності Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, який створено Урядами України та США для забезпечення фінансування критично важливих проєктів у сфері розробки корисних копалин.
Про це розповіла голова Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв’ю інтернет-виданню «Главком».
Читайте також: Угода про копалини: все, що треба знати й розуміти українцям
«Наразі ми розробили порядок проведення аудиту в рамках міжнародних договорів, який враховує особливості аудиторської діяльності та взаємодії з органами управління Фонду, зокрема Ревізійною комісією. Водночас Ревізійній комісії дозволяється залучати міжнародних експертів і перевіряти правильність зарахування внесків», — зазначила Басалаєва.
Голова Держаудитслужби також додала, що вже проведено ряд урядових робочих зустрічей з американською стороною. Наразі триває робота над формою звіту щодо контролю за діяльністю Фонду і повнотою відображення в ньому інформації.
Що відомо про фонд
30 квітня 2025 року Україна та Сполучені Штати Америки підписали Угоду про створення інвестиційного фонду відбудови.
Фонд стане ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США.
Інвестиційний фонд відбудови дозволить забезпечити фінансування критично важливих проєктів у сфері розробки корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню. Кошти Фонду інвестуються виключно в Україну — у видобувні проєкти або відбудову інфраструктури.
За умовами угоди, перші 10 років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку, потім — можуть бути розподілені між партнерами. Управління Фондом здійснюється на паритетних засадах між Україною та США.
Поділитися новиною
Також за темою
Бюджет отримав 2,8 млрд грн від російського онлайн-казино Pin-Up
Держаудитслужба проводитиме щорічний аудит фонду, передбаченого Угодою про надра
Скільки коштів потрібно АПК у бюджеті на 2026 рік
Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60−100 тис. гривень у місяць (інфографіка)
Як змінилися ціни у сфері послуг у другому кварталі (інфографіка)
Туризм в Україні цього року приніс на третину більше, ніж торік