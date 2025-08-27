Держаудитслужба проводитиме щорічний аудит фонду, передбаченого Угодою про надра — Finance.ua

Держаудитслужба проводитиме щорічний аудит фонду, передбаченого Угодою про надра Сьогодні 21:20 — Казна та Політика

Держаудитслужба проводитиме щорічний аудит фонду, передбаченого Угодою про надра

Державна аудиторська служба України проводитиме щорічний аудит діяльності Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, який створено Урядами України та США для забезпечення фінансування критично важливих проєктів у сфері розробки корисних копалин.

Про це розповіла голова Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв’ю інтернет-виданню «Главком».

«Наразі ми розробили порядок проведення аудиту в рамках міжнародних договорів, який враховує особливості аудиторської діяльності та взаємодії з органами управління Фонду, зокрема Ревізійною комісією. Водночас Ревізійній комісії дозволяється залучати міжнародних експертів і перевіряти правильність зарахування внесків», — зазначила Басалаєва.

Голова Держаудитслужби також додала, що вже проведено ряд урядових робочих зустрічей з американською стороною. Наразі триває робота над формою звіту щодо контролю за діяльністю Фонду і повнотою відображення в ньому інформації.

Що відомо про фонд

30 квітня 2025 року Україна та Сполучені Штати Америки підписали Угоду про створення інвестиційного фонду відбудови.

Фонд стане ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США.

Інвестиційний фонд відбудови дозволить забезпечити фінансування критично важливих проєктів у сфері розробки корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню. Кошти Фонду інвестуються виключно в Україну — у видобувні проєкти або відбудову інфраструктури.

За умовами угоди, перші 10 років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку, потім — можуть бути розподілені між партнерами. Управління Фондом здійснюється на паритетних засадах між Україною та США.

