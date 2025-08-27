Як змінилися ціни у сфері послуг у другому кварталі (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилися ціни у сфері послуг у другому кварталі (інфографіка) Сьогодні 14:33 — Казна та Політика

Як змінилися ціни у сфері послуг у другому кварталі (інфографіка)

У державній службі статистики повідомили , як змінилися ціни у сфері послуг за рік.

У ІІ кв. 2025р. відносно ІІ кв. 2024 р. ціни виробників послуг:

+23,4% у телекомунікаціях, у т.ч.

+9,3% у сфері проводного електрозв’язку;

+14,5% показала діяльність із забезпечення стравами та напоями,

+17,0% обслуговування напоями

Зросла у вартість діяльності готельв або сфера послуг із тимчасового розміщення +12,6%.

Водночас зниження ціни зафіксовано на надання послуг складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту, зокрема за рахунок останньої — 8,9%.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.