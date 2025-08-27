Як змінилися ціни у сфері послуг у другому кварталі (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилися ціни у сфері послуг у другому кварталі (інфографіка)
У державній службі статистики повідомили, як змінилися ціни у сфері послуг за рік.
У ІІ кв. 2025р. відносно ІІ кв. 2024 р. ціни виробників послуг:
- +23,4% у телекомунікаціях, у т.ч.
- +9,3% у сфері проводного електрозв’язку;
- +14,5% показала діяльність із забезпечення стравами та напоями,
- +17,0% обслуговування напоями
Зросла у вартість діяльності готельв або сфера послуг із тимчасового розміщення +12,6%.
Водночас зниження ціни зафіксовано на надання послуг складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту, зокрема за рахунок останньої — 8,9%.
