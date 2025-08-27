Бюджет отримав 2,8 млрд грн від російського онлайн-казино Pin-Up — Finance.ua
Бюджет отримав 2,8 млрд грн від російського онлайн-казино Pin-Up

Казна та Політика
32
Агентство з розшуку та менеджменту активів виконало вирок суду щодо спецконфіскації понад 2,8 млрд грн коштів російського онлайн-казино Pin-Up.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
До Міністерства фінансів перерахували цінні папери — військові облігації на 2,0 млрд грн для дострокового погашення та зменшення державного боргу.
Також до державного бюджету направлено 825 млн грн, у тому числі 217 млн грн доходу, отриманого за час управління арештованими коштами.
Загалом у 2025 році АРМА вже забезпечило перерахування 6,8 млрд грн до бюджету від управління арештованими активами.
Нагадаємо, у липні Шевченківський районний суд Києва стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн від компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «Pin-Up».
У межах розслідування діяльності «Pin-Up» працівники Бюро та прокурори Офісу генерального прокурора виявили, що представники цієї компанії співпрацювали з рф, зокрема підсанкційними в Україні компаніями і людьми, наповнювали бюджет росії.
У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. лнр, наповнюючи таким чином бюджет ворога.
За матеріалами:
Finance.ua
СанкціїБізнес
