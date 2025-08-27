Скільки коштів потрібно АПК у бюджеті на 2026 рік — Finance.ua

Скільки коштів потрібно АПК у бюджеті на 2026 рік
Держпідтримка агропромислового комплексу на 2026 рік має бути близько 5 мільярдів гривень.
Про це заявив заступник голови аграрного комітету, народний депутат Степан Чернявський в інтерв’ю для AgroPolit.com.
«На мою думку, держпідтримка АПК на 2026 рік має становити близько 5 млрд грн, щоб зберегти темпи цьогорічних державних агропрограм. Цього року в бюджеті передбачено 4,7 млрд грн. Звісно, хотілося б, щоб ця сума була більшою — як колись, на рівні 1% ВВП. Але ми розуміємо обмеження державного бюджету в умовах війни, тому потрібно принаймні зберегти фінансування на нинішньому рівні», — зазначив Чернявський
За словами нардепа, якщо у бюджеті з’являться ресурси для додаткового фінансування, аграрний комітет ініціюватиме його збільшення для АПК на 10−30%. На думку Чернявського, важливо, щоб у бюджеті передбачили ресурси на продовження програм компенсації відсоткових ставок і підтримку садівництва, тваринництва й насінництва. За його словами, в даному випадку мова йде, не просто про підтримку фермерів, але й про гарантію продовольчої безпеки України.
Парламентарій зауважив, що у 2026 році для АПК ключовими є три блоки:
- зрошення і меліорація (особливо для південних регіонів),
- доступ фермерів до дешевих кредитів і грантів,
- логістика та експортні маршрути, адже аграрний експорт залишається головним джерелом валютної виручки країни.
