Господарський кодекс втрачає чинність із 28 серпня: Мін’юст роз’яснив зміст реформи — Finance.ua

Господарський кодекс втрачає чинність із 28 серпня: Мін’юст роз’яснив зміст реформи Сьогодні 08:29 — Казна та Політика

Господарський кодекс втрачає чинність із 28 серпня: Мін’юст роз’яснив зміст реформи

В Україні починається трирічний перехідний період реформи після втрати чинності Господарського кодексу.

Це створює своєрідний м’який старт для оновленого правового регулювання.

Про це пише Міністерство юстиції.

Міністерство нагадує, що 28 серпня набирає чинності закон «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб». Господарський кодекс після цього втратить силу.

«Протягом перших шести місяців перехідного періоду суб’єкти управління об’єктами державної власності мають ухвалити рішення про перетворення державних підприємств на акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю», — зазначає міністерство.

Якщо відповідне рішення не буде ухвалено у встановлений термін, уряд передає єдиний майновий комплекс підприємства до сфери управління Фонду державного майна України.

Фонд держмайна протягом року після передачі вирішує, чи припиняти підприємство або приватизувати його майно.

«Закон передбачає реформування інститутів права господарського відання та права оперативного управління, які раніше складали основу правового режиму майна державного сектору економіки», — додали у міністерстві.

Після завершення реформ майно таких суб’єктів підпадатиме під право власності або узуфрукт державного майна.

Реформа стосується і підприємств комунальної та приватної форм власності. Їх організаційно-правові форми також мають змінитися.

З дня введення закону забороняється створювати юридичні особи в організаційно-правових формах державних, комунальних та спільних підприємств, а також у формах приватних, іноземних, дочірніх підприємств, об’єднань громадян та підприємств споживчої кооперації.

«Через три роки після введення закону забороняється вносити зміни до відомостей про державні та комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», — пишуть у міністерстві.

Регулювання створення та діяльності товариств, заснованих приватними суб’єктами, відбувається відповідно до спеціальних законів, наприклад «Про акціонерні товариства» та «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.