«Антонов» будує власний ангар у Німеччині — Finance.ua

«Антонов» будує власний ангар у Німеччині

В аеропорту Лейпциг/Галле, одному з найбільших вантажних хабів Німеччини, з’явиться новий інфраструктурний об’єкт. Українська компанія Antonov Logistics Salis GmbH — дочірнє підприємство державного концерну «Антонов» — розпочала підготовчі роботи зі зведення власного ангара для технічного обслуговування літаків.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Площа ділянки під будівництво становить близько 24 тис. кв. м, а завершення проєкту заплановане на 2027 рік.

Компанія «Антонов» базується в Лейпцигу ще з 2006 року. Після руйнувань на аеродромі в Гостомелі внаслідок російського вторгнення та знищення Ан-225, парк літаків Ан-124 отримав тут «другий дім». Нещодавно до Лейпцига перевели вже шостий борт, що повністю укомплектувало активний флот.

Фото: Leipzig/Halle Airport

Будівництво ангара стане важливим кроком у розвитку партнерства між аеропортом Лейпциг/Галле та «Антоновим».

Нагадаємо, на початку 2024 року Служба безпеки України завершила розслідування щодо знищення літака АН-225 «Мрія» та зібрала докази вини колишніх посадовців ДП «Антонов».

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення рф фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Корпорація Boeing та українська компанія «Антонов» підписали попередню угоду, яка може посприяти спільному виробництву безпілотних систем для України.

Довідка Finance.ua:

військові рф знищили найбільший у світі вантажний літак АН-225 «Мрія» у лютому 2022 року;

сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд грн;

літак можна було врятувати і відправити в аеропорт у місті Лейпциг (Німеччина), але колишній генеральний директор ДП «Антонов» не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

