ДП «Антонов» перетворили на акціонерне товариство: що це дасть — Finance.ua

ДП «Антонов» перетворили на акціонерне товариство: що це дасть Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

ДП «Антонов» перетворили на акціонерне товариство: що це дасть

Державне підприємство «Антонов» перетворено на акціонерне товариство, яке і надалі входитиме до структури Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» Офіційно у новий статус «Антонов» переходить сьогодні, 12 квітня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Нова повна назва звучатиме як Акціонерне товариство «Антонов», скорочена — АТ «Антонов».

Зміни жодним чином не впливають на форму державної власності - 100% акцій АТ «Антонов» є власністю держави.

«Корпоратизація „Антонов“ — рішення, яке відкриває перед стратегічним підприємством оборонної галузі нові можливості для розвитку та корпоративного управління, впровадження нових технологій та сучасних стандартів. Перехід до корпоративної структури забезпечить більш гнучкий та ефективний підхід у всіх робочих процесах та управлінні ресурсами», — сказано в повідомленні.

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Це може сприяти залученню додаткових фінансових ресурсів для модернізації та розвитку підприємства.

Перетворення «Антонов» в акціонерне товариство — це стратегічний крок і частина загальної програми реформування української оборонно-промислової індустрії. Зміни спрямовані на підвищення ефективності, гнучкості та конкурентоспроможності підприємства на ринку.

«Це історичний момент і новий розділ в історії нашого підприємства. Перехід до статусу акціонерного товариства забезпечить нові можливості для нас: залучати інвестиції, розширювати партнерства, оптимізовувати управлінські процеси. Ця трансформація дозволить нам більш гнучко реагувати на зміни ринкових умов та потреби наших партнерів. Ми залишаємося вірними нашим цілям та принципам, зобовʼязуємось продовжувати свою діяльність, враховуючи соціальну відповідальність та етичну поведінку щодо наших працівників, зберігаючи та розвиваючи довіру наших замовників», — зазначив в.о. генерального директора ДП «Антонов» Євген Гаврилов.

Раніше Французька компанія Turgis & Gaillard підписала договір з українським підприємством «Антонов» про спільне виробництво зменшеної та дешевшої версії безпілотника Aarok MALE.

Довідка Finance.ua:

Найбільший український виробник літаків «Антонов» приєднався до Асоціації аерокосмічної, безпеки та оборонної промисловості Європи. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лобістську групу, до складу якої входять такі компанії, як Airbus SE, BAE Systems Plc і Rheinmetall AG.

Bloomberg нагадує, що це лише один з останніх прикладів співпраці України та Європи в оборонній сфері.

Раніше європейські оборонні підрядники підписали також угоди з українськими компаніями про допомогу в обслуговуванні та виробництві зброї безпосередньо в Україні.

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