Україна переправила модернізований «Руслан» до Німеччини — Finance.ua

Україна переправила модернізований «Руслан» до Німеччини Сьогодні 11:34 — Фондовий ринок

Україна переправила модернізований «Руслан» до Німеччини

Після завершення модернізації Ан-124−100, що належить компанії «Антонов», був переміщений до Німеччини. Через повномасштабну агресію росії у 2022 році роботи були частково призупинені, на той момент літак перебував у розібраному стані. Команді товариства вдалося відновити роботи та завершити модернізацію у червні 2025 року.

Про це пресслужба АТ «Антонов» повідомила у Фейсбуці відео тут.

«АТ „Антонов“ завершило складний багаторічний проєкт із глибокої модернізації одного зі своїх легендарних транспортних літаків Ан-124−100 серійний № 0706. 11 липня 2025 року „Руслан“ безпечно переміщено до Німеччини», — йдеться в повідомленні.

Цей літак, виготовлений у 1994 році, має за плечима понад 21 тис. льотних годин та понад 5,5 тис. польотів. Роботи з його глибокої модернізації розпочалася з 2021 року. Мета модернізації — заміна основних комплектуючих, які виготовлялися в росії, на сучасні комплектуючі західного і українського виробництва.

«Релокація „Руслана“ стала не просто технічним рішенням, а символом стійкості, професіоналізму та єдності українських авіабудівників. Вдосконалений „Руслан“ продовжить літати та служити Україні вже на міжнародному напрямку», — додали в компанії.

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