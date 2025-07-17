Україна переправила модернізований «Руслан» до Німеччини — Finance.ua
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Україна переправила модернізований «Руслан» до Німеччини

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Україна переправила модернізований «Руслан» до Німеччини
Україна переправила модернізований «Руслан» до Німеччини
Після завершення модернізації Ан-124−100, що належить компанії «Антонов», був переміщений до Німеччини. Через повномасштабну агресію росії у 2022 році роботи були частково призупинені, на той момент літак перебував у розібраному стані. Команді товариства вдалося відновити роботи та завершити модернізацію у червні 2025 року.
Про це пресслужба АТ «Антонов» повідомила у Фейсбуці, відео тут.
«АТ „Антонов“ завершило складний багаторічний проєкт із глибокої модернізації одного зі своїх легендарних транспортних літаків Ан-124−100 серійний № 0706. 11 липня 2025 року „Руслан“ безпечно переміщено до Німеччини», — йдеться в повідомленні.
Цей літак, виготовлений у 1994 році, має за плечима понад 21 тис. льотних годин та понад 5,5 тис. польотів. Роботи з його глибокої модернізації розпочалася з 2021 року. Мета модернізації — заміна основних комплектуючих, які виготовлялися в росії, на сучасні комплектуючі західного і українського виробництва.
«Релокація „Руслана“ стала не просто технічним рішенням, а символом стійкості, професіоналізму та єдності українських авіабудівників. Вдосконалений „Руслан“ продовжить літати та служити Україні вже на міжнародному напрямку», —
додали в компанії.

За матеріалами:
Finance.ua
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