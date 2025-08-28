У І півріччі в регіонах зросла кількість створених нових робочих місць — Finance.ua

У І півріччі в регіонах зросла кількість створених нових робочих місць Сьогодні 14:33 — Казна та Політика

У І півріччі в регіонах зросла кількість створених нових робочих місць

Створення робочих місць — одне з головних завдань, які зараз стоять перед керівниками областей і громад у кожному регіоні країни. В умовах війни забезпечити приріст надзвичайно складно через ризики, з якими стикаються інвестори.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента ВІктор Микита.

Багато експертів прогнозували скорочення робочих місць або перехід частини зарплат у тіньовий сектор після внесення змін до Податкового кодексу України й інших документів.

У І півріччі 2025 року в регіонах приріст створених нових робочих місць склав понад 2 370 до аналогічного періоду 2024 року.

Цей показник корелюється із показником приросту доходів до місцевих бюджетів від бізнесу, який у І півріччі 2025 року склав понад 18% до аналогічного періоду 2024 року.

Для держави — це важливий сигнал, що попри війну регіональна економіка працює та розвивається.

