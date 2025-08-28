У І півріччі в регіонах зросла кількість створених нових робочих місць — Finance.ua

У І півріччі в регіонах зросла кількість створених нових робочих місць
Створення робочих місць — одне з головних завдань, які зараз стоять перед керівниками областей і громад у кожному регіоні країни. В умовах війни забезпечити приріст надзвичайно складно через ризики, з якими стикаються інвестори.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента ВІктор Микита.
Багато експертів прогнозували скорочення робочих місць або перехід частини зарплат у тіньовий сектор після внесення змін до Податкового кодексу України й інших документів.
У І півріччі 2025 року в регіонах приріст створених нових робочих місць склав понад 2 370 до аналогічного періоду 2024 року.
Цей показник корелюється із показником приросту доходів до місцевих бюджетів від бізнесу, який у І півріччі 2025 року склав понад 18% до аналогічного періоду 2024 року.
Для держави — це важливий сигнал, що попри війну регіональна економіка працює та розвивається.
