Федоров розповів про план змін до мобілізації Сьогодні 18:33

Михайло Федоров

Колишній міністр оборони Михайло Федоров розповів про план змін до процесу мобілізації, який напрацювала його команда. Він передбачає поетапний призов визначеної кількості людей, тоді як інші громадяни зможуть працювати на економіку, а не перебувати в розшуку.

Які зміни до мобілізації пропонує Федоров

Федоров зазначив, що має бачення того, як змінити процес мобілізації.

За його словами, його команда вже запустила перший етап змін. Він пов’язаний із новими короткими контрактами, термінами служби, заробітною платою, залученням іноземців, переведенням та поверненням із СЗЧ.

Другий крок, за словами Федорова, стосується безпосередньо процесу мобілізації.

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«Перше — це вирішення проблеми СЗЧ. Тому що, якщо в тебе 200+ тисяч в СЗЧ, ти постійно шукаєш нових людей, і в тебе знову за місяць десятки тисяч ідуть в СЗЧ, то в тебе логіка мобілізації не дуже працює. Друге — це те, що у нас велика кількість людей у розшуку. І по факту вся державна машина працює на те, щоб шукати цих людей і працювати над тим, щоб іноді застосуванням сили мобілізовувати людей. У нас була інша логіка: запустити певні етапи, коли в тебе не 2 мільйони в розшуку, а певна кількість людей знає про те, що зараз на найближчий час вони потрапили під мобілізацію. Для них створені всі умови: від навчання, куди вони приходять, як із ними спілкуються, як вони обирають підрозділ тощо, щоб пройти службу. Всі інші в цей час можуть спокійно працювати певний період часу — не буду спойлерити всі деталі. Вони працюють на економіку нашої країни. Тому що це задача не менш важлива сьогодні для забезпечення функціональності нашої держави і отримання грошей на дрони», — сказав Федоров.

План передбачає 10−15 проєктів

За словами Федорова, його команда детально описала план, який передбачає запуск 10−15 проєктів.

«У нас є цілий документ, який описує всі етапи цього процесу. Він потребує законодавчих змін, він потребує нормативно-правових актів. Я думаю, що вже нова команда або стара-нова команда зможе це публічно презентувати, і почнеться вже обговорення цього процесу. Але дуже важливо: перед тим, як це запускати, треба обговорити із суспільством», — додав він.

Водночас Федоров зазначив, що не розкриватиме всіх деталей плану.

Федоров назвав головну ідею змін

Федоров пояснив, що ключовою ідеєю його команди було спочатку визначити причини, через які люди бояться йти до армії, та зменшити пов’язані з цим ризики.

«Ключова наша ідея була в тому, що потрібно спочатку вирішити корінь проблеми — чому людина боїться йти в армію, і як зробити так, щоб знизити ці ризики, і людина знала, що ми боремося за її життя і ми слідкуємо за тим, що відбувається з людиною від того, коли вона побачила, що вона потрапила під цей етап мобілізації, і вона чітко знає, який буде термін, скільки в мене є часу обрати підрозділ, де я буду навчатися, як я можу захистити свої права, що робить держава для того, щоб захистити моє життя, що відбувається взагалі зі стратегією війни, як відбувається процес захисту людини. Це комплексний підхід без популізму, що давайте просто пофарбуємо стіни в кожному ТЦК або посадимо кожного керівника. Так не працює», — сказав він.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею у відставку автоматично пішов увесь склад уряду.

Економічна Правда За матеріалами:

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