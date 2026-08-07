День фінансів: санкції проти росії, суд проти Коломойського, штрафи за фінансові порушення Сьогодні 17:45

У п’ятницю, 7 серпня, розповідаємо про штрафи за порушення законодавства з фінансових питань, ціни на ринку нерухомості та зміни в платіжних операціях.

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Санкції проти росії

Європейський Союз запровадив персональні санкції проти п’ятьох громадян росії, пов’язаних із військово-промисловим комплексом рф. Обмеження стосуються керівників компаній, які беруть участь у виробництві зброї та військових технологій для російської армії.

Також про розширення санкцій проти росії оголосило Міністерство закордонних справ Великої Британії. До санкційного списку додали ще 19 суб’єктів.

Суд проти Коломойського

Прокурор САП направив до суду обвинувальний акт щодо колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПриватБанку Ігоря Коломойського та п’ятьох колишніх працівників банку. Їх підозрюють у заволодінні коштами банківської установи на понад 9,2 млрд грн.

Статус платіжних операцій

Національний банк запроваджує нові вимоги до функціонування трекінг-сервісу платіжних операцій Системи електронних платежів (ТрекСЕП). Учасники СЕП мають передавати інформацію про статус виконання платежів, а з 1 січня 2027 року забезпечити клієнтам можливість дистанційно отримувати інформацію про перебіг операцій.

💳 Відмітимо, що з кожним днем банки дедалі активніше розвивають напрям преміального обслуговування. Для клієнтів, які регулярно подорожують, активно користуються банківськими сервісами або здійснюють великі фінансові операції, преміальний пакет нерідко стає вигіднішою альтернативою окремій оплаті кожної послуги.

У новій статті Finance.ua розповідає про п’ять преміальних карток, які вирізняються найцікавішими перевагами та умовами загалом, для VIP-клієнтів:

Податкові канікули для бізнесу

Співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк закликав запровадити податкові канікули для підприємців, чиє майно було знищене внаслідок російських атак. Він пропонує:

провести дерегуляцію;

спростити міжнародну логістику;

спростити отримання дозволів на будівництво та приєднання до мереж;

запровадити податкові канікули для підприємців, чиє майно було знищене внаслідок російських атак;

створити вільні економічні зони на прифронтових територіях.

Квартири на первинці та вторинці

Згідно з даними Dim. Ria , попри відчутне зниження попиту на первинному ринку нерухомості, квадратні метри в українських новобудовах продовжують дорожчати. Беззаперечним лідером за вартістю залишається Київ, де середня ціна сягнула $1 476 за м² (+7% за місяць). Інтерес покупців до первинної нерухомості продовжує знижуватися на всій території України.

На вторинці розрив між найдорожчою та найдешевшою областю становить понад 5 разів. Найдешевше 1-кімнатне вторинне житло традиційно пропонують у прифронтових та центральних областях. Традиційно найдорожчим ринком країни залишається Київ. Проте навіть у межах столиці цінники суттєво відрізняються залежно від розташування.

Ситуація на ринку праці

Аналітики компанії Grc.ua розповіли , що міграція, перетік кадрів до Сил оборони і хронічний дефіцит працівників стали визначальними для поведінки роботодавців на ринку праці на п’ятий рік повномасштабного вторгнення рф. Водночас частка компаній, які взагалі не працюють із темами інклюзивності та безбар’єрності, після зниження до 27% у 2024 році зросла до 35% у 2025 році (у 2023 році цей показник становив 37%).

Дані Опендатабот свідчать , що понад 244 тисячі українців, які виїхали за кордон від початку 2026 року, досі не повернулися. Водночас загальна кількість перетинів державного кордону за перше півріччя майже не відрізняється від показника минулого року.

Результати дослідження OLX Робота та ЄБА показують , що майже третина роботодавців в Україні збільшують мотиваційний пакет для кандидатів на тлі кризи кадрів, тоді як 40% опитаних працівників не мають жодних бонусів на своєму поточному робочому місці.

Штрафи за фінансові порушення

Кабмін схвалив законопроєкт, який збільшує адміністративні штрафи за порушення законодавства з фінансових питань і подовжує строк притягнення до відповідальності до одного року. Розміри штрафів, передбачених статтею 164 КУпАП, не переглядалися з 1996 року. На думку Міністерства фінансів, вони вже не забезпечують належної фінансової дисципліни та не запобігають повторним порушенням.

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