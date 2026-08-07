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ЄС запровадив нові санкції проти керівників російського ВПК

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Європейський Союз запровадив персональні санкції проти п’ятьох громадян росії, пов’язаних із військово-промисловим комплексом рф. Обмеження стосуються керівників компаній, які беруть участь у виробництві зброї та військових технологій для російської армії.
Про це у соціальній мережі Х повідомила представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.
За її словами, кожна нова атака росії на Україну є для ЄС підставою посилювати санкційний тиск на країну-агресора.
Каллас зазначила, що на тлі відсутності значних успіхів на полі бою Москва продовжує кампанію атак на цивільне населення України. ЄС планує й надалі посилювати економічний і дипломатичний тиск на росію, доки Кремль не припинить війну.

Кого стосуються нові санкції ЄС

Нові обмеження, запроваджені у відповідь на масовані російські удари по Україні, стосуються п’ятьох громадян росії, які підтримують російський військово-промисловий комплекс і причетні до виробництва зброї.
До санкційного списку внесли керівників російських компаній, що працюють у сферах оборони та військових технологій. Зокрема, йдеться про підприємства, які розробляють, виробляють або постачають військові технології та обладнання, що використовуються російськими збройними силами у війні проти України.
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Серед них — генеральний директор ВАТ «Серпуховський завод «Металіст» Раміль Наїлевич Бадгутдінов. Компанія виробляє системи, які використовуються в російській балістичній ракеті «Іскандер-М».
Також до списку внесли генерального директора ВАТ «Красноярський машинобудівний завод» Александра Дюкарева. Підприємство займається виробництвом балістичних ракет, зокрема для ракетного комплексу РС-28 «Сармат».
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Серед інших підсанкційних осіб — керівники російських компаній, які виробляють системи військового зв’язку, а також розробляють програмне забезпечення для безпілотних літальних апаратів і військових технологій космічного призначення.

Які обмеження запровадив ЄС

Для внесених до санкційного списку осіб передбачено заморожування активів. Також заборонено прямо або опосередковано надавати їм чи на їхню користь кошти або економічні ресурси.
Крім того, для цих громадян росії діятиме заборона на в’їзд до ЄС.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про розширення санкцій проти росії. До санкційного списку додали ще 19 суб’єктів. Серед доданих до санкційного списку — 13 фізичних та юридичних осіб і шість суден, яких звинувачують у підтримці росії або перевезенні російських енергетичних продуктів.
За матеріалами:
Finance.ua
СанкціїЄС
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