Ритейл, fintech та e-commerce зустрінуться на FinRetail 2026: коли та про що буде івент Сьогодні 14:50

Ритейл, fintech та e-commerce зустрінуться на FinRetail 2026: коли та про що буде івент

FinRetail 2026 — конференція, що об’єднує фінанси, рітейл і технології — відбудеться в Києві вже на початку осені. Разом зберуться представники НБУ, банків, бізнесу, e-commerce та ритейлу, щоб обговорити останні впровадження та те, як з ними працювати у найближчий рік.

Івент пройде 16 вересня. Долучитися можна виключно офлайн. На учасників чекають виступи спікерів, дискусії, зона нетворкінгу, а також афтерпаті. Формат заходу максимально сприяє невимушеному спілкуванню та розширенню кола корисних знайомств.

Спікерами та гостями конференції стануть практики фінтех-індустрії, фаундери, банкіри, представники e-commerce та регуляторів ринку. Всього очікується виступи близько 25 експертів. Вони вже готують теми та говоритимуть, зокрема, про:

про розвиток fintech бізнесу,

впровадження ШІ-інновацій,

Open Banking,

актуальні зміни від НБУ,

заробіток банків та ритейлерів на покупках клієнтів,

програми лояльності для клієнтів від бізнесу та банків,

партнерство fintech, рітейлу, банків і сервісів.

покращення взаємодії між банками та ритейлерами.

Цих та багатьох інших тем торкнуться спікери івенту. Інновації, розвиток економіки України та ритейлу, інвестиції, зміни на ринку праці та загалом майбутнє фінансового сектору нашої країни проляжуть червоною ниткою в усіх виступах експертів.

Як не пропустити FinRetail 2026?

Підготуватися до конференції, яка відбудеться 16 вересня, можна просто зараз. Для цього переходьте за посилання м та купуйте квитки на сторінці конференції.

Покваптеся, адже для «ранніх пташок» діють найкращі ціни. Ті, хто придбають квитки заздалегідь, можуть забезпечити участь собі, партнерам та колегам за найвигіднішими цінами. Але вже з 19 серпня вартість квитків зросте.

До зустрічі на FinRetail 2026 — івенті, де ритейлери, банки, фінтехи ​​та сервіси з’ясовуватимуть, як ефективно налагодити співпрацю, щоб задовольнити потреби найвибагливіших клієнтів.

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