Оформлюйте автоцивілку від «ARX» та беріть участь у розіграші 30 000 грн на пальне! Сьогодні 16:07 — Страхування

Оформлюйте автоцивілку від «ARX» та беріть участь у розіграші 30 000 грн на пальне!

Finance.ua спільно зі страховою компанією «ARX» запускають акцію для водіїв.

З 7 серпня по 7 вересня оформлюйте автоцивілку від «ARX» та автоматично беріть участь у розіграші 15 сертифікатів WOG номіналом 2 000 грн кожен.

Переможців буде визначено 8 вересня за допомогою сервісу Random.org шляхом випадкового вибору серед усіх учасників акції.

Детальні умови акції доступні за посиланням

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