НБУ готує пам’ятну монету на честь Іоанна Павла II Сьогодні 17:21

Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Національний банк України планує у 2026 році випустити пам’ятну монету на честь Святого Папи Римського Іоанна Павла II та 25-річчя його історичного Апостольського візиту до України.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

НБУ готує пам’ятну монету

Національний банк уже розпочав роботу над монетою, яку введуть в обіг у 2026 році. Вона буде присвячена Іоанну Павлу II, якого НБУ називає видатним духовним лідером та одним із найвпливовіших поляків ХХ століття.

Деталі дизайну, номіналу, тиражу та презентації монети Національний банк повідомить додатково.

«Сьогодні ми презентуємо рішення — зберегти в металі пам’ять про людину та ідеї, які через двадцять п’ять років після її візиту звучать для України надзвичайно сучасно. Свобода. Гідність. Європейське покликання України. Здатність народів, які мають складну спільну історію, не залишатися її заручниками, а будувати спільне майбутнє», — сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

Монета продовжить традицію українсько-польської солідарності

Рішення про випуск пам’ятної монети продовжує нумізматичну традицію Національного банку, пов’язану з українсько-польською солідарністю.

У 2023 році Національний банк України та Narodowy Bank Polski спільно випустили набір срібних пам’ятних монет «Дружба та братство — найбільше багатство». Його присвятили партнерству двох держав і підтримці України польським народом після початку повномасштабної російської агресії.

Майбутня монета на честь Іоанна Павла II має розвинути цю тему в ширшому історичному вимірі — як символ свободи, примирення, відповідальності за історичну пам’ять та європейської єдності.

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