НБУ готує пам’ятну монету на честь Іоанна Павла II

Національний банк уже розпочав роботу над монетою, яку введуть в обіг у 2026 році. Вона буде присвячена Іоанну Павлу II, якого НБУ називає видатним духовним лідером та одним із найвпливовіших поляків ХХ століття.
Деталі дизайну, номіналу, тиражу та презентації монети Національний банк повідомить додатково.
«Сьогодні ми презентуємо рішення — зберегти в металі пам’ять про людину та ідеї, які через двадцять п’ять років після її візиту звучать для України надзвичайно сучасно. Свобода. Гідність. Європейське покликання України. Здатність народів, які мають складну спільну історію, не залишатися її заручниками, а будувати спільне майбутнє», — сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.
Рішення про випуск пам’ятної монети продовжує нумізматичну традицію Національного банку, пов’язану з українсько-польською солідарністю.
У 2023 році Національний банк України та Narodowy Bank Polski спільно випустили набір срібних пам’ятних монет «Дружба та братство — найбільше багатство». Його присвятили партнерству двох держав і підтримці України польським народом після початку повномасштабної російської агресії.
Майбутня монета на честь Іоанна Павла II має розвинути цю тему в ширшому історичному вимірі — як символ свободи, примирення, відповідальності за історичну пам’ять та європейської єдності.