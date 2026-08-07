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Від початку року до України не повернулися понад 200 тис. громадян

Світ
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Українські паспорти для виїзду за кордон
Українські паспорти для виїзду за кордон
Понад 244 тисячі українців, які виїхали за кордон від початку 2026 року, досі не повернулися. Водночас загальна кількість перетинів державного кордону за перше півріччя майже не відрізняється від показника минулого року.
Про це повідомляє Опендатабот.

За пів року українці понад 14 млн разів перетнули кордон

За перші шість місяців 2026 року Державна прикордонна служба зафіксувала 16,23 млн офіційних перетинів державного кордону. Це практично відповідає показнику за аналогічний період минулого року.
Із загальної кількості 86% перетинів припали на громадян України — це 14,01 млн. Від початку року з України виїхали 7,13 млн українців, тоді як повернулися 6,89 млн.
Таким чином, кількість виїздів наразі перевищує кількість повернень на 244,3 тис. осіб. Для порівняння, за перше півріччя минулого року ця різниця становила 251 тис. осіб.
Від початку року до України не повернулися понад 200 тис. громадян

Коли найчастіше перетинали кордон

У середньому українці перетинали державний кордон 2,34 млн разів на місяць. Водночас інтенсивність поїздок змінювалася залежно від сезону.
Найменше перетинів зафіксували у лютому — 1,7 млн, тоді як найбільше — у червні, коли показник сягнув 3,17 млн. Це на 36% більше за середньомісячний рівень.
Саме червень став місяцем, який найбільше вплинув на різницю між виїздами та поверненнями. За цей період з України виїхало на 210,9 тис. громадян більше, ніж повернулося.
Раніше ми ділилися дослідженням Центру економічних стратегій, яке показало, скільки біженців повернуться до України після закінчення війни:
  • оптимістичний сценарій — повернуться 2,2 млн українців, залишаться за кордоном — 2,1 млн біженців (без урахування рф та білорусі);
  • середній сценарій — повернуться 1,6 млн біженців, а 2,7 млн залишаться за кордоном;
  • песимістичний сценарій — повернуться лише 1,3 млн українців, а за кордоном залишаться 3,0 млн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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