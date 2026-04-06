Зарплата гендиректорки непрацюючого аеропорту «Львів» у 2025 збільшилася до 1,4 млн гривень
Генеральна директорка міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького (Львів) Тетяна Романовська у 2025 році задекларувала 1,387 млн гривень заробітної плати.
Про це йдеться в декларації Романовської, передають Українськi Новини.
У власності Романовської знаходиться отримала у спадщину квартиру у Львові загальною площею 82,7 квадратних метри, садовий (дачний) будинок загальною площею 26,5 квадратних метри, дві земельні ділянки загальною площею 815 та 860 квадратних метри та гараж — 19,6 кв метри.
Тетяна Романовська володіє автомобілем OPEL ASTRA OTGF69 2007 року випуску.
Романовська задекларувала 11 тис доларів та 12 тис. гривень готівкою.
Як повідомляли Українськi Новини, Тетяна Романовська у 2024 році задекларувала 1,207 млн гривень заробітної плати.
У 2023 році вона задекларувала 873 тис. гривень зарплати, а у 2022 році вона задекларувала 906 тис. гривень.
Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії.
При цьому державне підприємство обслуговування повітряного руху (Украерорух) заявило, що повітряний простір відкриють після завершення війни.
Аеропорт «Львів» у 2021 році порівняно з 2020 роком збільшив пасажиропотік у 2 рази до 1,834 млн пасажирів.
Аеропорт розташований за 6 км від центру Львова на південний захід на території міста.
Пропускна спроможність аеропорту «Львів» досягає 2 тис. пасажирів/годину, він здатний обслуговувати літаки класу D та здійснювати до 20 літако-вильотів на годину.
Зарплата гендиректорки непрацюючого аеропорту «Львів» у 2025 збільшилася до 1,4 млн гривень
Фонд гарантування виграв справу у Верховному Суді щодо Фінбанку
МВФ не вимагає доступ до рахунків та податок за продаж вживаних речей — Южаніна
Законопроєкти про оподаткування цифрових платформ та закордонних посилок доопрацювали: що змінилося
1,3 млн українців скористалися кешбеком на пальне
ДПС запроваджує новий інструмент: як це допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних