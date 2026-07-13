0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Исполнительное производство открыли, но вас не известили: что делать, если есть только номер

Личные финансы
1
Закон предусматривает несколько способов проверить сведения и получить копии документов исполнительного производства
Закон предусматривает несколько способов проверить сведения и получить копии документов исполнительного производства
Иногда люди узнают о существовании исполнительного производства неожиданно — после сообщения от налогового органа, банка или во время проверки своих данных. В такой ситуации возникает закономерный вопрос: если есть только номер исполнительного производства, но никаких документов или постановления о его открытии не поступало, как выяснить, кто осуществляет принудительное исполнение решения и получить официальную информацию.
Как пишет Судебно-юридическая газета, закон предусматривает несколько способов проверить сведения и получить копии документов исполнительного производства.

Как проверить информацию об исполнительном производстве

Согласно статье 8 Закона Украины «Об исполнительном производстве», учет всех исполнительных производств ведется в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).
Проверить информацию об исполнительном производстве можно с помощью:
  • Автоматизированной системы исполнительного производства;
  • Единого реестра должников;
  • сервиса «Исполнительные производства» в приложении «Дія».
Если по номеру исполнительного производства удается найти соответствующую запись, система укажет орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение решения, а также дату открытия исполнительного производства.
Место для вашей рекламы

Что делать, если постановление об открытии производства не получали

Если постановление об открытии исполнительного производства вам не поступало, вы вправе обратиться в соответствующий орган государственной исполнительной службы или в частный исполнитель с заявлением о предоставлении копий документов исполнительного производства и информации о состоянии его выполнения.

Для чего нужен идентификатор доступа

Законодательство предусматривает, что сторонам исполнительного производства вместе с постановлением об открытии производства предоставляется идентификатор доступа.
Именно с помощью этого идентификатора можно получить полную информацию об исполнительном производстве в Автоматизированной системе исполнительного производства.

Если нет информации в электронных сервисах

В случае если номер исполнительного производства сообщил налоговый орган, однако в электронных сервисах сведения отсутствуют, рекомендуется обратиться в налоговый орган для уточнения реквизитов исполнительного документа или органа, осуществляющего принудительное исполнение соответствующего решения.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Банковские счетаУголовное производство
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems