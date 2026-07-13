Исполнительное производство открыли, но вас не известили: что делать, если есть только номер Сегодня 09:49 — Личные финансы

Закон предусматривает несколько способов проверить сведения и получить копии документов исполнительного производства

Иногда люди узнают о существовании исполнительного производства неожиданно — после сообщения от налогового органа, банка или во время проверки своих данных. В такой ситуации возникает закономерный вопрос: если есть только номер исполнительного производства, но никаких документов или постановления о его открытии не поступало, как выяснить, кто осуществляет принудительное исполнение решения и получить официальную информацию.

Как пишет Судебно-юридическая газета, закон предусматривает несколько способов проверить сведения и получить копии документов исполнительного производства.

Как проверить информацию об исполнительном производстве

Согласно статье 8 Закона Украины «Об исполнительном производстве», учет всех исполнительных производств ведется в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).

Проверить информацию об исполнительном производстве можно с помощью:

Автоматизированной системы исполнительного производства;

Единого реестра должников;

сервиса «Исполнительные производства» в приложении «Дія».

Если по номеру исполнительного производства удается найти соответствующую запись, система укажет орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение решения, а также дату открытия исполнительного производства.

Что делать, если постановление об открытии производства не получали

Если постановление об открытии исполнительного производства вам не поступало, вы вправе обратиться в соответствующий орган государственной исполнительной службы или в частный исполнитель с заявлением о предоставлении копий документов исполнительного производства и информации о состоянии его выполнения.

Для чего нужен идентификатор доступа

Законодательство предусматривает, что сторонам исполнительного производства вместе с постановлением об открытии производства предоставляется идентификатор доступа.

Именно с помощью этого идентификатора можно получить полную информацию об исполнительном производстве в Автоматизированной системе исполнительного производства.

Если нет информации в электронных сервисах

В случае если номер исполнительного производства сообщил налоговый орган, однако в электронных сервисах сведения отсутствуют, рекомендуется обратиться в налоговый орган для уточнения реквизитов исполнительного документа или органа, осуществляющего принудительное исполнение соответствующего решения.

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