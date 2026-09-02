Экспорт ІТ-услуг продолжает расти (инфографика) Сегодня 09:33

Доля компьютерных услуг в структуре общего экспорта услуг в июле составила 38,6%

В июле 2026 года Украина экспортировала ІТ-услуг на $567 млн. По сравнению с июнем объем экспорта вырос на 1,1% или $6 млн, а против июля 2025 года на 2,2% или $12 млн.

Об этом сообщает Львовский ІТ-Кластер со ссылкой на данные Национального банка Украины.

В июле 2026 года объем экспорта ІТ-услуг Украины составил $567 миллионов, itcluster.lviv.ua

Общий экспорт услуг

Общая экспортная выручка Украины от всех видов услуг в июле 2026 года составила $1,468 млрд. Это на 5,4% или $75 млн больше, чем в июне.

Доля компьютерных услуг в структуре общего экспорта услуг в июле составила 38,6%. По сравнению с июлем 2025 г. этот показатель уменьшился на 2,3%, а против июня 2026 г. на 1,6%.

ІТ-экспорт сохраняет положительную динамику

«Июльские результаты продолжают положительную динамику украинского ІТ-экспорта. Несмотря на продолжающуюся глобальную неопределенность и вызовы внутри страны, сектор удерживает позиции и увеличивает присутствие на международном рынке.

В то же время, стабильные результаты не означают, что ІТ-рынок остается неизменным. Компании пересматривают подходы к работе, меняют структуру команд, ищут новые точки роста и адаптируются к глобальным технологическим трендам. Именно поэтому важно анализировать не только объем экспортной выручки, но и то, что за этим стоит.

В скором времени стартует второй этап IT Research Ukraine — опрос CEO и HR-руководителей ІТ-компаний. Результаты в сочетании с данными опроса ІТ-специалистов обеспечат комплексное видение текущего состояния украинской ІТ-индустрии, позволят выявить ключевые вызовы и тенденции и оценить перспективы дальнейшего развития сектора", — прокомментировала руководитель команды исследований Львовского ІТ Кластера Ярина Возняк.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что государство усилит контроль за соблюдением правил бронирования работников, в том числе в ІТ-секторе. В то же время, министп цифровой трансформации Оксана Ферчук подчеркнула, что ее задачей является сохранение условий для развития той части отрасли, которая работает без злоупотреблений.

Также мы рассказывали , что общая численность специалистов в 50 крупнейших ІТ-компаниях Украины уже полтора года остается стабильной — на уровне 79 000 человек с минимальными колебаниями. За первое полугодие 2026 года общее количество айтишников сократилось всего на 0,7%. Несмотря на общую статистику, внутри рынка происходят заметные структурные изменения: компании активнее нанимают, но команда технических специалистов продолжает сокращаться.

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