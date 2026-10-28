В Украине выросло количество ФЛП: какие регионы и отрасли лидируют

За январь-сентябрь 2026 года в Украине увеличилось количество активных физических лиц — предпринимателей (ФЛП). Их количество возросло более чем на 60 тыс., причем основную часть прироста обеспечили женщины.

Об этом банкиры рассказали на круглом столе «Финансового клуба».

«Если посмотреть на общий баланс, то за девять месяцев этого года количество активных ФЛП выросло более чем на 60 тысяч. Это значит, что у нас открылось больше, чем закрылось ФЛП», — рассказал руководитель департамента микробизнеса ПриватБанка Антон Переяславец.

В каких сферах открывают больше всего ФЛП

Всего в Украине более 2 млн ФЛП. Больше новых предпринимателей появляется в розничной торговле, ИТ и HoReCa.

По словам Антона Переяславца, для последних важным банковским продуктом остается эквайринг, в то время как валютные операции являются одним из факторов привлечения ФЛП в банки.

Более 60% новых ФЛП — женщины

В структуре новых ФЛП заметно растет доля женщин.

«Мы недавно стартовали в Ощадбанке с программой „Женское дело“. И в первом квартале 2026 года более 93% прироста ФЛП были женщины. Это одна из причин, почему Ощадбанк сделал новую программу, нацеленную на женщин. Но только около 23% этих новых ФЛП получают кредиты», — отметила директор департамента кредитования и поддержки ММСБ Ощадбанка Юлия Жуланова.

В целом по Украине женщины составляют более 60% среди новых ФЛП. Жуланова связывает изменение структуры предпринимателей с мобилизационными действиями.

На рост клиентской базы также влияют программы с международными и государственными институтами, в частности, грантовые программы, обучение и инструменты смешанного финансирования.

Какой бизнес преобладает в разных регионах

На западе страны значительную часть предпринимателей составляют автоперевозчики, в центральных областях — производители текстиля, в то время как в Полтавской и Одесской областях — розничная торговля и аграрный бизнес.

«Это, в первую очередь, розничная торговля. На втором месте — автоперевозки. И они сейчас в большинстве на западе стране», — сообщила директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка Марина Голованова.

Отдельные банки только начинают развивать это направление. «Мы три месяца назад вышли в этот сегмент. Мы это называем микросегментом — небольшими предприятиями, с которых начинается экономика. И думаем, что восстановление Украины привлечет не только крупные компании, но и небольших предпринимателей», — объясняет исполнительный директор направления индивидуальных клиентов Кредобанка Адам Ожеховский.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что многие предприниматели считают: если отчетность подана вовремя, долга перед бюджетом быть не может. На самом деле, задолженность часто возникает незаметно — из-за просроченного платежа, технической ошибки или доначисления, и выявляют ее не сразу. Однако состояние расчетов с бюджетом следует проверять регулярно, а не только перед проверкой или закрытием бизнеса.