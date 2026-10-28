Готовы ли вы проверить, насколько уверенно управляете своими финансами?

Уже 30 октября Национальный банк Украины проведет в третий раз Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности.

Это настоящий финансовый симулятор, ведь после прохождения теста вы сможете:

понять, насколько эффективно управляете своим бюджетом;

проверить свои финансовые решения и умение защищать деньги от финансовых рисков;

получить практические советы, которые можно применить в реальной жизни.

Что вас ждет?

20 кейсов о деньгах, депозитах, кредитах, страховании, сбережениях и инвестициях.

Когда?

Тестирование продлится всего неделю — с 30 октября по 06 ноября.

Для кого?

Бесплатно для всех желающих, но вопросы больше ориентированы на студентов, взрослое население и людей постарше.

Как пройти тестирование?

Проверить свои знания можно будет онлайн на образовательном сайте «Гаразд»: https://harazd.bank.gov.ua

Тест появится на сайте уже 30 октября.

Приятный бонус для участников — 10 подарочных боксов от Национального банка Украины и призы от партнеров, разыгранных среди тех, кто поделится своими результатами в социальных сетях. Больше об условиях розыгрыша узнайте по ссылке: https://cutt.ly/wyEutgK9

Пусть проверка финансовых знаний станет вашей ежегодной традицией!