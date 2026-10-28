Готовы ли вы проверить, насколько уверенно управляете своими финансами?

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- понять, насколько эффективно управляете своим бюджетом;
- проверить свои финансовые решения и умение защищать деньги от финансовых рисков;
- получить практические советы, которые можно применить в реальной жизни.
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