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Готовы ли вы проверить, насколько уверенно управляете своими финансами?

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Готовы ли вы проверить, насколько уверенно управляете своими финансами?
Готовы ли вы проверить, насколько уверенно управляете своими финансами?
Уже 30 октября Национальный банк Украины проведет в третий раз Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности.
Это настоящий финансовый симулятор, ведь после прохождения теста вы сможете:
  • понять, насколько эффективно управляете своим бюджетом;
  • проверить свои финансовые решения и умение защищать деньги от финансовых рисков;
  • получить практические советы, которые можно применить в реальной жизни.

Что вас ждет?

20 кейсов о деньгах, депозитах, кредитах, страховании, сбережениях и инвестициях.

Когда?

Тестирование продлится всего неделю — с 30 октября по 06 ноября.

Для кого?

Бесплатно для всех желающих, но вопросы больше ориентированы на студентов, взрослое население и людей постарше.

Как пройти тестирование?

Проверить свои знания можно будет онлайн на образовательном сайте «Гаразд»: https://harazd.bank.gov.ua
Тест появится на сайте уже 30 октября.
Приятный бонус для участников — 10 подарочных боксов от Национального банка Украины и призы от партнеров, разыгранных среди тех, кто поделится своими результатами в социальных сетях. Больше об условиях розыгрыша узнайте по ссылке: https://cutt.ly/wyEutgK9
Пусть проверка финансовых знаний станет вашей ежегодной традицией!
#NBU_fincheck2026
По материалам:
Finance.ua
НБУПерсональные финансы
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