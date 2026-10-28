Где лучше и дешевле перезимовать блекауты. Езжайте сюда, если хотите безопасную и теплую зиму

В прошлую зиму украинцы переживали длительные отключения света, отопления и воды. В этом году снова возникает вопрос, как подготовиться к возможным блекаутам и где переждать сложный отопительный сезон с меньшими рисками. Среди вариантов — переезд в село, за границу или в другой украинский город. Однако у каждого из них есть свои нюансы.

Об этом говорится в новом видео Finance.ua.

Стоит ли переезжать в село на зиму

На первый взгляд село кажется простым решением: можно отапливать дом печью или камином и меньше зависеть от централизованного теплоснабжения. Но для комфортной зимовки подойдет не каждый дом. Эксперты советуют искать дом с утепленными стенами и печью или камином, а также предварительно позаботиться о запасе дров или угля.

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Если в доме есть газ, важно, чтобы его снабжение было стабильным. Для дистанционной работы понадобится надежный интернет или Starlink. А чтобы оставаться с электричеством во время отключений, придется подумать о генераторе или солнечных панели.

К этому прилагаются запас горючего, продукты и автомобиль, на котором можно при необходимости добраться до города. Так что переезд в село не обязательно означает экономию: подготовка дома может потребовать значительных затрат еще до начала зимы.

Какие города рассмотреть для зимовки

Для тех, кто не готов обустраивать дом в селе, альтернативой может стать переезд в город, где ситуация и инфраструктура безопасности дают больше возможностей пережить зиму.

Если учитывать расстояние до фронта, климат и инфраструктуру, то среди возможных вариантов — Ужгород, Мукачево, Черновцы, Ивано-Франковск и Львов.

Ужгород расположен далеко от фронта, имеет более мягкий зимний климат, больницы, магазины и транспорт. Еще одно преимущество — близость к границе с ЕС.

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Черновцы также отличаются более мягким климатом и развитой инфраструктурой. Ивано-Франковск может быть еще одним вариантом для переезда, в частности, благодаря транспортному сообщению.

Львов остается популярным направлением внутренней миграции. В то же время из-за популярности города и его масштаба жизни здесь может обойтись дороже.

Однако, даже в городах на западе Украины нельзя гарантировать отсутствие отключений. Многое зависит от состояния энергосистемы и последствий возможных ударов.

Почему переезд в город возле АЭС не гарантирует свет

Отдельный вариант, который авторы видео рассмотрели с помощью искусственного интеллекта, — города вблизи атомных электростанций. Некоторые могут считать, что близость к АЭС защищает от длительных отключений, но это не гарантирует стабильного электроснабжения.

В 2022 году Нетешин, город-спутник Хмельницкой АЭС, полностью оставался без света. При аварии в энергосистеме электроснабжения также исчезло в большинстве Ровно, а в Вараше, где расположена Ровенская АЭС, возникли перебои. Поэтому переезд ближе к атомной станции сам по себе не гарантирует комфортную зимовку.