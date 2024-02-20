Рейтинг языков программирования-2024: с какими языками работают и что планируют учить айтишники разных направлений — Finance.ua

Рейтинг языков программирования-2024: с какими языками работают и что планируют учить айтишники разных направлений Сегодня 08:31 — Личные финансы

Рейтинг языков программирования-2024: с какими языками работают и что планируют учить айтишники разных направлений

Среди украинских айтишников наиболее популярный язык программирования все еще JavaScript, TypeScript — язык года по темпу роста. Python — на третьем месте. Rust — любимый, но до сих пор малораспространенный.

Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Dou.ua.

Коммерческое использование

Тройка самых популярных языков программирования для коммерческого использования выглядит так: JS, TypeScript, Python. Также активно пользуются Java, C# и PHP.

Аналитики фиксируют снижение охватов Java и C#, а вот популярность PHP остается почти на том же уровне, что и в прошлом.

Из того, что, возможно, указывает на изменения в структуре рынка: выросли доли C++ и C, уменьшилась доля Apex и увеличилась 1С, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. «Это, вероятнее всего, означает, что темпы перехода с 1С на что-то другое меньше, чем темпы увеличения доли работников украинских компаний в нашей выборке (и соответственно сокращения доли иностранных компаний) из-за войны войны», — заключают аналитики.

Инфографика: Dou.ua

Популярность языков программирования в зависимости от сферы

Для бэкендеров на первом месте Java, далее C#, PHP и Python.

Инфографика: Dou.ua

А вот так выглядит рейтинг языков для работы над фронтендом. В то же время JavaScript постепенно переходит в TypeScript.

В Back-end в лидерах Java, C# и PHP, а TypeScript лишь на пятом месте после Python, хотя если почитать интернет, то кажется, что Node Stack более распространен.

Наконец, в статистике стало заметно использование Rust как языка бэкенда (хотя кажется, поскольку он был создан для системного программирования, использовать ручное управление памяти на бэкенде было бы обременительно). Еще интересно, что доли Kotlin и Scala на бэкенде сейчас меньше, чем Rust.

Что касается Full Stack, возможно, разные люди понимают его по-разному или разрабатывают в основном бэкенд с определенными особенностями. Если рассмотреть, какие библиотеки используют в Full Stack с C#, чтобы понять технологию, то самой популярной комбинацией будет .NET (Core) и Angular.js. Следовательно, бэкенд пишут преимущественно на C# (поэтому он выбран как основной язык программирования), а в Angular используют TypeScript.

Инфографика: Dou.ua

Какие языки айтишники планируют изучать сейчас

Около 32% респондентов планируют овладеть новым языком в течение следующего года. Какие это языки? Вне конкуренции Python, Go и Rust.

Как именно будут учить — большинство самостоятельно или с помощью коллег. 7,8% прежде всего обратятся к профессиональным преподавателям, еще около 20% выберут вариант профессионального обучения, а вот 72% это даже не рассматривают.

Первым языком для многих разработчиков еще является Pascal. Но если обратить внимание на новичков, которые только приходят в индустрию, то картинка становится кардинально другая. Первым языком они выбирают или JavaScript, или все чаще Python.

Инфографика: Dou.ua

Напомним, по данным Work.ua, до полномасштабной войны отрасль IT была одной из самых привлекательных для соискателей. Впоследствии желание перейти в айти только усиливалось. Но в начале полномасштабного вторжения рынок работы в категории «ІТ, компьютеры, интернет» обрушился в 7 раз — с 9887 до 1363 вакансий.

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