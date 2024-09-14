Більшість IT-фахівців в Україні продовжують заробляти більше, ніж витрачати — дослідження — Finance.ua
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Більшість IT-фахівців в Україні продовжують заробляти більше, ніж витрачати — дослідження

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Більшість IT-фахівців в Україні продовжують заробляти більше, ніж витрачати — дослідження
Більшість IT-фахівців в Україні продовжують заробляти більше, ніж витрачати — дослідження, pexels.com
Незважаючи на війну, 61% українських IT-спеціалістів заробляють більше, ніж витрачають. Однак із початком повномасштабного вторгнення частка таких працівників зменшується, а кількість тих, хто витрачає весь дохід, зростає.
Про це свідчить дослідження Dou.
Зокрема, фахівці із зарплатою від $1000 здебільшого можуть покрити свої витрати, і лише 7% витрачають більше, ніж заробляють.
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Водночас серед тих, хто отримує менше $1000, майже чверть (26%) стикаються з фінансовими труднощами.
Більшість IT-фахівців в Україні продовжують заробляти більше, ніж витрачати — дослідження

Чи задоволені айтівці своїми зарплатами

Українські айтівці переважно задоволені зарплатою — і це майже не змінювалося протягом останніх 10 років.
Найбільш задоволеними айтівці почувалися у 2016 та 2019 роках — тоді 88% та 89% добре відгукувалися про свій дохід.

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У 2020 році цей показник знизився, ймовірно через ковід, до 83%, проте у 2021-му знову зріс до 87%. З початком повномасштабного вторгнення частка задоволених зарплатою поступово знижується.
Більшість тих, хто отримує від $6000, найчастіше повністю задоволені своєю зарплатою: так вважають 61% з них.
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Ті, чий дохід від $500 до $5000, найчастіше швидше задоволені зарплатою (58%), ніж ні. Найменш задоволені ті, хто заробляє до $500: 62% з них не влаштовує дохід.
Задоволеність зарплатою пов’язана з витратами фахівця. 92% тих, хто витрачає менше, ніж заробляє, задоволені своєю зарплатою. А серед тих, кому не вистачає грошей на місяць, майже немає повністю задоволених своєю зарплатою (9%).
Ті, хто витрачає все, що заробляє, найчастіше швидше задоволені зарплатою (59%), ніж ні, проте 26% все ж не задоволені її розміром.
Нагадаємо, ІТ-галузь Україні концентрується у великих містах. До повномасштабного вторгнення понад 70% айтівців жили в Києві, Львові та Харкові. Київ займав особливе місце, адже тут жила й працювала майже половина ІТ-спільноти.
За матеріалами:
Dou
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