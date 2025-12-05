0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США пригрозили Європі вийти з ряду механізмів НАТО: які умови та терміни

143
США пригрозили Європі вийти з ряду механізмів НАТО: які умови та терміни
США пригрозили Європі вийти з ряду механізмів НАТО: які умови та терміни
США вимагають від Європи взяти на себе більшість оборонних можливостей НАТО, від розвідки до ракет, до 2027 року. Цей стислий термін видався деяким європейським чиновникам нереалістичним.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомлення відповідного змісту було передано європейцям на зустрічі у Вашингтоні цього тижня від співробітників Пентагону, які контролюють політику НАТО.
Читайте також
Перекладання фінансового тягаря зі США на європейських членів Альянсу кардинально змінить те, як Сполучені Штати, один із засновників повоєнного альянсу, співпрацюють зі своїми найважливішими військовими партнерами.
На зустрічі представники Пентагону зазначили, що Вашингтон не задоволений кроками, яких Європа зробила у посиленні свого оборонного потенціалу з моменту розширеного вторгнення росії в Україну у 2022 році.
Читайте також
Американські чиновники повідомили своїм колегам, що якщо Європа не виконає поставлені умови до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО.
Кілька європейських чиновників заявили, що цей термін є нереалістичним. Європейські країни загалом прийняли вимогу президента США Дональда Трампа взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку та зобов’язалися значно збільшити витрати на оборону.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що він очікує від європейських країн-членів НАТО збільшення витрат на оборону. Цільовий показник у 5% ВВП запропонував саме Вашингтон.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems