Кому дістануться активи «РВС Банку»: переможця конкурсу визначать 8 грудня

2 грудня 2025 року закінчився термін подання конкурсних пропозицій щодо способу врегулювання неплатоспроможного АТ «РВС Банк», відмінного від ліквідації. Якщо Національний банк України схвалить ці пропозиції, за активи «РВС Банку» змагатимуться три потенційні інвестори.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів.

«Важливо зазначити, що Фонд обирає не переможця, а найменш витратний спосіб виведення банку з ринку, критерії якого визначені законодавством. Пропозиція інвестора має бути найбільш вигідною для Фонду та кредиторів, це суто математичний підхід», — пояснює заступниця директора-розпорядника Фонду Вікторія Степанець.

За її словами, для інвесторів передусім важлива якість наявних у банку активів. Так, на ознайомлення до віртуальної кімнати даних «РВС Банку» подавались чотири потенційні інвестори, а зацікавленість у подальшій участі в конкурсі виявили троє

Коли дізнаються переможця

8 грудня 2025 року. Для вивчення конкурсних пропозицій і врегулювання банку в найменш витратний спосіб Фонд гарантування вкладів подовжив строк дії тимчасової адміністрації на місяць, до 4 січня 2026 року. А переможця конкурсу визначатимуть

Навіщо це

Відкритий конкурс проводиться, щоб вивести неплатоспроможний банк з ринку в один із запропонованих способів:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Довідка Finance.ua:

4 листопада 2025 року Національний банк ухвалив рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних;

5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію у АТ «РВС Банк»;

11 листопада Фонд гарантування вкладів оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку неплатоспроможного «РВС Банку».

