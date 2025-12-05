0 800 307 555
Глобальний збій Cloudflare знову паралізував інтернет

Глобальний провайдер Cloudflare знову переживає масштабний збій. Проблема почала поширюватися рано вранці, і користувачі масово скаржаться в соцмережах, що не можуть відкрити низку сервісів і сайтів.
Про це повідомляє Forbes.
Багато хто спробував перевірити ситуацію на DownDetector, однак сервіс також виявився недоступним — ймовірно, через використання Cloudflare. Замість сторінки відображалося повідомлення «500 Internal Server Error».

Cloudflare підтверджує збій

Компанія оперативно оновила сторінку статусу, заявивши, що «розслідує проблему, яка зачіпає Cloudflare Dashboard і пов’язані API».
За даними Cloudflare, запити можуть завершуватися помилками, а частина користувачів стикається з повною недоступністю сервісів. Через кілька хвилин компанія повідомила, що впровадила виправлення. Близько 11:30 за Києвом частина сайтів почала знову відкриватися.
Збій збігся з плановим техобслуговуванням, проте поки незрозуміло, що саме призвело до такого широкого каскаду неполадок. На графіках DownDetector, який до цього моменту знову запрацював, видно різкий сплеск скарг — близько 2 000 повідомлень на 11:00.
За матеріалами:
РБК-Україна
