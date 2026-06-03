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6 признаков мошенничества под видом инвестиций

Личные финансы
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Мошенник с деньгами
Мошенник с деньгами
Инвестиционные мошенничества все чаще маскируются под современные онлайн-платформы, которые, на первый взгляд, выглядят вполне надежными. Красивый сайт, личный кабинет, поддержка клиентов и даже положительные отзывы могут производить впечатление легального инвестиционного сервиса.
Государственная служба занятости в рамках кампании «Шахрай гудбай» назвала шесть признаков, которые создают иллюзию надежности, но не гарантируют легальность платформы для инвестиций.

1. Современный сайт

Современный дизайн, графики доходности, статистика инвестиций и личный кабинет часто используются для создания доверия потенциальных клиентов. Однако такие элементы могут быть только визуальной имитацией, не имеющей никакой связи с реальными финансовыми операциями или инвестиционными рынками.

2. Известные логотипы

Мошеннические ресурсы нередко размещают на своих сайтах логотипы международных компаний, чтобы создать впечатление о сотрудничестве с известными брендами. На самом деле, такие изображения могут быть просто скопированы из открытых источников и не подтверждают никаких партнерских отношений.

3. «Персональные» менеджеры

Дополнительно для завоевания доверия используются службы поддержки или так называемые персональные менеджеры. Они активно контактируют с клиентами, оперируют профессиональной терминологией и могут убеждать вкладывать суммы все больше, ссылаясь на выгодные возможности для инвестирования.
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4. Положительные отзывы

Большое количество одобрительных комментариев в сети также не гарантирует честную работу платформы. Отзывы могут быть заказными, созданными искусственно или размещенными на ресурсах, контролируемых самими организаторами мошеннической схемы.

5. Лицензии и сертификаты, которые невозможно проверить

Так же осторожно следует относиться к опубликованным на сайтах лицензиям, сертификатам и другим документам. Сканированные копии или PDF-файлы легко подделать, поэтому проверять информацию о лицензировании необходимо через официальные источники, в частности государственные реестры и сайты регуляторов.

6. Вывод небольшой суммы

Один из самых распространенных приемов инвестиционных мошенников — возможность вывести небольшую прибыль на начальном этапе. Такая тактика создает у человека чувство безопасности и убеждает его, что система работает честно.
После этого пользователя обычно склоняют к внесению гораздо большей суммы. Именно на этом этапе многие инвесторы теряют свои деньги.

Как защитить себя от инвестиционного мошенничества

Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют проверять информацию о компании через официальные источники, критично оценивать обещания гарантированной или слишком быстрой прибыли и не переводить деньги по требованию неизвестных лиц.
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Также не стоит устанавливать программы удаленного доступа по рекомендациям финансовых консультантов или менеджеров. Если возникают сомнения в надежности платформы, лучше воздержаться от любых финансовых операций до завершения проверки.
Перед инвестированием следует ознакомиться со списком сомнительных инвестиционных проектов, публикуемым Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Если есть признаки мошенничества, об этом рекомендуется сообщить в правоохранительные органы или киберполицию.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииМошенникиМошенничество
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