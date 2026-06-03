Проезд дорожает, люди возмущаются! Почему эксперты критикуют новые цены на транспорт в Киеве (видео) Сегодня 10:15 — Личные финансы

Проездной за 5 тысяч гривен может стать одним из самых дорогих в Европе

В Киеве продолжают обсуждать возможное повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Finance.ua пообщался с соучредителем ОО «Пассажиры Киева» и урбанистом Александром Гречко, который назвал новые тарифы необоснованными и объяснил, почему, по его мнению, они могут нанести больше вреда, чем пользы.

Манипулятивные цифры

По словам эксперта, за последние 10−12 лет в Киеве не было ни одного случая, когда повышение стоимости проезда сопровождалось значительным улучшением работы общественного транспорта. Новые станции метро открываются медленно, подвижного состава не хватает, а работа наземного транспорта остается хаотичной. Несмотря на регулярный рост тарифов, транспортная система столицы не стала лучше, а в отдельных аспектах даже ухудшилась.

Также Гречко считает манипулятивными цифры, озвучиваемые в последнее время в КГГА. По его словам, ранее в ответах на журналистские запросы назывались меньшие цифры.

По оценкам эксперта, проездной за 5 тысяч гривен может стать одним из самых дорогих в Европе. В европейских городах дорогостоящий транспорт обычно сопровождается значительными инвестициями в инфраструктуру, обновление подвижного состава и качество сервиса. В то же время, общественный транспорт там не рассматривается как источник прибыли за счет пассажиров, а дотируется из местных бюджетов.

Как работает европейская модель тарифов

Эксперт сравнил Киев с Прагой, Варшавой и Будапештом. По его словам, в этих городах безлимитные проездные стоят около 1100−1200 гривен в пересчете на украинскую валюту. В то же время, система тарифов построена таким образом, чтобы пассажирам было выгодно пользоваться пересадочными билетами и проездными. Например, билет с большим сроком действия стоит лишь немного дороже обычного разового проезда.

Именно поэтому урбанист подверг критике идею установить в Киеве тариф в 60 гривен за билет на 90 минут. По его мнению, в таком случае пассажиру проще будет приобрести две отдельные поездки по 30 гривен.

В качестве примера более сбалансированной модели эксперт привел Львов, где недавно также изменили тарифы на проезд.

Там стоимость зависит от способа оплаты: дороже всего стоит наличный расчет, а дешевле — оплата банковской или транспортной картой. При этом безлимитный проездной обходится примерно в 1150 гривен, а в единую систему перевозок интегрированы и частные перевозчики.

Какую альтернативу предлагают в ОО «Пассажиры Киева»

В общественной организации предлагают свою тарифную модель. Она предусматривает месячный безлимитный проездной за 1000 гривен, разовую поездку за 20 гривен и пересадочный билет на 90 минут за 30 гривен.

По словам эксперта, такая система могла бы не только сберечь нынешних пассажиров, но и привлечь новых. Кроме того, он убежден, что увеличение пассажиропотока позволило бы сократить нагрузку на бюджет города и повысить доходы транспортных предприятий.

Гречко также предостерегает, что часть людей может отказаться от общественного транспорта в пользу маршруток, автомобилей или других способов передвижения. В таком случае транспортные предприятия рискуют потерять часть платежеспособных пассажиров и получить еще большие финансовые проблемы.

Детальнее о том, почему предложенные тарифы вызвали столько дискуссий, как работают транспортные системы европейских городов и какую альтернативу предлагают транспортные эксперты — смотрите на нашем YouTube-канале:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.