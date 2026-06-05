Выплата декретных и больничных: что нового для ФЛП Сегодня 11:04 — Личные финансы

Выплата декретных и больничных: что нового для ФЛП

Изменен порядок исчисления средней заработной платы для выплат в пределах общеобязательного государственного социального страхования.

Об этом говорится в постановлении № 533 от 29.04.2026, утвержденном Кабмином.

Кого касаются изменения

Обновленный порядок распространен на физических лиц — предпринимателей (ФЛП), лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, а также членов фермерских хозяйств.

Таким образом, правила расчета среднего дохода четко применяются и к этим категориям.

изменения касаются больничных,

пособия по беременности и родам,

выплат при несчастном случае на производстве.

Учет периодов без уплаты ЕСВ

Документ уточняет, что в расчет будут включаться периоды, когда ФЛП и самозанятые лица были освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в соответствии с законодательством. Такие периоды не будут ухудшать расчет выплат.

Уточнение рабочих дней

В норме о расчете средней зарплаты добавлено, что речь идет обо всех рабочих днях месяца для застрахованного лица.

Обновление правил оплаты больничных

Уточнены основания для проведения выплат:

оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности (или 17 дней — в случае несчастного случая на производстве или профзаболевании) производится за счет работодателя;

основанием является листок нетрудоспособности (бумажный или электронный) и справка о зарплате или данных из реестра застрахованных лиц.

Отдельный механизм для ФЛП и самозанятых

Порядок дополнен новым пунктом: средний доход для ФЛП, лиц с независимой профессиональной деятельностью и членов фермерских хозяйств будет исчисляться по общим правилам, но с учетом специфики уплаты ЕСВ «за себя».

Норма о выплатах декретных

Пенсионный фонд должен обеспечить выплату пособия по беременности и родам ФЛП и самозанятым, которые:

были освобождены от уплаты ЕСВ по закону;

не имеют страховки по временной нетрудоспособности на других основаниях.

Выплаты будут производиться по поданным заявлениям-расчетам за счет средств социального страхования.

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