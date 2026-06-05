Выплата декретных и больничных: что нового для ФЛП
Кого касаются изменения
- изменения касаются больничных,
- пособия по беременности и родам,
- выплат при несчастном случае на производстве.
Учет периодов без уплаты ЕСВ
- Уточнение рабочих дней
- Обновление правил оплаты больничных
- оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности (или 17 дней — в случае несчастного случая на производстве или профзаболевании) производится за счет работодателя;
- основанием является листок нетрудоспособности (бумажный или электронный) и справка о зарплате или данных из реестра застрахованных лиц.
Отдельный механизм для ФЛП и самозанятых
Норма о выплатах декретных
- были освобождены от уплаты ЕСВ по закону;
- не имеют страховки по временной нетрудоспособности на других основаниях.
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