0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что изменилось в потребительском поведении украинцев во время войны

Личные финансы
28
Как украинцы тратят во время войны
Как украинцы тратят во время войны, Фото: magnific
На пятый год войны наблюдаются изменения в потребительском поведении украинцев: часть населения рационально и осторожно подходит к расходам, тогда как другая пытается сохранять привычный уровень потребления.
Об этом свидетельствует исследование потребительских привычек украинцев, проведенное Gradus.

Как распределяются потребители

Аналитики разделили украинцев на четыре группы по модели потребления.
Стратегические накопители. 21% потребителей экономят, тщательно планируют расходы и формируют запасы на будущее.
Импульсивные гедонисты. 23% опрошенных украинцев ориентируются на эмоции и удовольствие «здесь и сейчас», не откладывая жизнь на потом.
Рациональные оптимизаторы. 27% также контролируют расходы, однако делают это без существенных изменений в привычном образе жизни.
Свободные потребители. 29% респондентов не склонны к экономии и стремятся сохранять привычный уровень трат, несмотря на внешние обстоятельства.
Подход к расходам среди украинцев в 2026 году
Подход к расходам среди украинцев в 2026 году, Инфографика: Gradus

Что влияет на выбор товаров

При выборе товаров украинцы прежде всего обращают внимание на цены, скидки и выгодные предложения.
Второй уровень приоритетов занимает удобство и экономия времени, а также простота взаимодействия с брендами.
В то же время, растет значение эмоциональной составляющей: часть потребителей ожидает честной коммуникации, эмпатии и социальной ответственности бизнеса.
Основные факторы, влияющие на выбор товаров
Основные факторы, влияющие на выбор товаров, Инфографика: Gradus
Ранее Finance.ua писал, что расходы украинцев продолжают расти. При этом большинство граждан пытаются контролировать бюджет.
78% украинцев тратят больше, чем в прошлом году. В то время как только 13% пытаются экономить и сократили свои расходы. Еще 9% тратят так же, как прежде.
Для сравнения, в 2025 году показатели были почти аналогичны: 76% тратили больше, 14% экономили, 10% - без изменений.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems