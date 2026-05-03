Что изменилось в потребительском поведении украинцев во время войны Сегодня 10:13 — Личные финансы

На пятый год войны наблюдаются изменения в потребительском поведении украинцев: часть населения рационально и осторожно подходит к расходам, тогда как другая пытается сохранять привычный уровень потребления.

Об этом свидетельствует исследование потребительских привычек украинцев, проведенное Gradus.

Как распределяются потребители

Аналитики разделили украинцев на четыре группы по модели потребления.

Стратегические накопители. 21% потребителей экономят, тщательно планируют расходы и формируют запасы на будущее.

Импульсивные гедонисты. 23% опрошенных украинцев ориентируются на эмоции и удовольствие «здесь и сейчас», не откладывая жизнь на потом.

Рациональные оптимизаторы. 27% также контролируют расходы, однако делают это без существенных изменений в привычном образе жизни.

Свободные потребители. 29% респондентов не склонны к экономии и стремятся сохранять привычный уровень трат, несмотря на внешние обстоятельства.

Что влияет на выбор товаров

При выборе товаров украинцы прежде всего обращают внимание на цены, скидки и выгодные предложения.

Второй уровень приоритетов занимает удобство и экономия времени, а также простота взаимодействия с брендами.

В то же время, растет значение эмоциональной составляющей: часть потребителей ожидает честной коммуникации, эмпатии и социальной ответственности бизнеса.

Ранее Finance.ua писал , что расходы украинцев продолжают расти. При этом большинство граждан пытаются контролировать бюджет.

78% украинцев тратят больше, чем в прошлом году. В то время как только 13% пытаются экономить и сократили свои расходы. Еще 9% тратят так же, как прежде.

Для сравнения, в 2025 году показатели были почти аналогичны: 76% тратили больше, 14% экономили, 10% - без изменений.

