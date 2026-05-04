В Киеве из-за нехватки работников закрывается малый бизнес

Среди причин кадрового дефицита: выезд граждан за границу, мобилизация, отсутствие возможности бронирования, а также служба в армии
Наибольшим вызовом для малого бизнеса остается дефицит персонала. Такая ситуация связана с рядом факторов, включая мобилизацию, выезд украинцев за границу и переход части работников на военную службу.
Об этом сообщил депутат Киевского городского совета от «Голоса», заместитель председателя бюджетной комиссии Тарас Козак, передают Новости.Live.

По словам Козака, недостаток работников — главная проблема для столичного бизнеса. Именно поэтому часть предпринимателей вынуждена сворачивать деятельность.
«Малые бизнесы в Киеве закрываются, потому что первая причина — недостаточно людей, которые готовы работать», — отметил он.
Среди причин кадрового дефицита депутат назвал выезд граждан за границу, мобилизацию, отсутствие возможности бронирования, а также службу в армии.
Казак также высказался по поводу идей снижения стоимости электроэнергии для бизнеса. Он подверг критике такие предложения.
«Давайте бесплатную электроэнергию, бесплатные генераторы, бесплатный проезд — и мы вернемся в социализм. Кто за это будет платить?», — подчеркнул депутат.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Grc.ua писал, что украинские компании испытывают стабильную нехватку кадров не только в рабочих профессиях, как это было раньше, а практически на всех уровнях. В то же время 30% работодателей прямо говорят о несоответствии между тем, какие специалисты нужны, и теми, кто есть на рынке. Год назад этот разрыв был меньше, но тренд очевиден — система не успевает за изменениями экономики.
Также мы писали, что средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем.
По материалам:
Novyny.live
