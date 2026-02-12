0 800 307 555
У Швейцарії хочуть обмежити ліміт населення: що буде з українцями

Швейцарія планує ліміт населення
Референдум у Швейцарії про ліміт населення може обернутися для українців скасуванням статусу «S» та забороною на в’їзд нових біженців.
Про це повідомляє Swissinfo, пише РБК -Україна.
Причиною занепокоєння став план правої «Швейцарської народної партії» (SVP), яка вимагає законодавчо зупинити приріст населення на позначці 10 мільйонів осіб до 2050 року.
Голосування відбудеться 14 червня, повідомив уряд Швейцарії.

Що це спричинить

Якщо пропозицію ухвалять, це спричинить обмеження імміграції, включно з наданням притулку та возз’єднанням сімей, після досягнення 10-мільйонної межі населення. Водночас уряд і парламент виступають проти ініціативи, вважаючи її надто жорсткою та потенційно небезпечною для економіки.
За останні десятиліття населення Швейцарії зросло майже на 70% - з 1960 року до 9,1 мільйона — переважно завдяки високому попиту на робочу силу та привабливості країни для мігрантів.
Прихильники обмеження чисельності населення стверджують, що зростання населення призвело до перевантаження інфраструктури та дефіциту житла.
Однак ініціатива суперечлива, оскільки може вплинути на пакт про вільне пересування Швейцарії з ЄС. Обмеження імміграції здатне ускладнити доступ швейцарських компаній до кваліфікованих кадрів за кордоном, а також поставити під загрозу інші угоди, що забезпечують доступ експортерів країни до єдиного ринку ЄС.
Згідно з опитуванням у грудні 2025 року, ініціатива мала підтримку близько 48% виборців. Експерти пояснюють це поєднанням економічного розчарування та антиіммігрантських настроїв у країні.

Що планують

Згідно з документом, що мають прийняти, якщо чисельність населення перевищить 9,5 мільйона, уряд зобов’язаний:
  • припинити розгляд нових заявок на притулок;
  • суттєво обмежити право на возз’єднання сімей;
  • скасувати дію тимчасових статусів захисту, до яких належить і український статус «S».

Щодо українців

Хоча референдум запланований на червень, його результати можуть миттєво змінити риторику Берна. Для понад 65 тисяч українців це означає перехід від політики інтеграції до політики «стимулювання повернення».
В ініціативі чітко прописано: якщо ліміт буде досягнуто, міжнародні договори про вільне пересування та гуманітарні місії можуть бути переглянуті або розірвані.
Раніше писали, що швейцарський національний банк отримав у 2025 році прибуток у розмірі близько 32,52 мільярда доларів завдяки значному зростанню цін на золото, оскільки інвестори в минулому році прагнули до безпечних активів.
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems