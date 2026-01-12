0 800 307 555
Швейцарія заробила 33 мільярди доларів на зростанні золота

Банківські метали
Швейцарія заробила 33 мільярди доларів на зростанні золота
Швейцарський національний банк отримав у 2025 році прибуток у розмірі близько 32,52 мільярда доларів завдяки значному зростанню цін на золото, оскільки інвестори в минулому році прагнули до безпечних активів.
Про це повідомляє Reuters.
Попередні дані свідчать про зниження порівняно з рекордним прибутком у 80,7 млрд франків, отриманим ШНБ у 2024 році, але все одно залишаються в п’ятірці найбільших прибутків, отриманих центральним банком за 119 років своєї історії.
Прибуток SNB у 2025 році зріс завдяки оціночному прибутку в розмірі 36,3 млрд франків від золотих запасів, оскільки інвестори купували дорогоцінний метал, щоб захиститися від глобальних економічних потрясінь, спричинених митами, введеними президентом США Дональдом Трампом.
Ця цифра стала найбільшим прибутком, який SNB коли-небудь отримував від золота, чому сприяло зростання вартості дорогоцінного металу на 64% у 2025 році, що підвищило вартість 1040 метричних тонн золота, які він має в своєму розпорядженні.
Однак прибуток центрального банку був стриманий збитками у розмірі 9 млрд франків за його валютними позиціями.
Загальний річний прибуток відповідав прогнозу UBS у розмірі від 23,5 до 28,5 млрд франків.
В результаті ШНБ зможе виплатити 4 млрд франків центральному уряду Швейцарії та урядам кантонів, а також дивіденди в розмірі 15 франків на акцію інвесторам.
За матеріалами:
Економічна Правда
