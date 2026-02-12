BMW відкликає 575 тисяч авто по всьому світу Сьогодні 23:35 — Технології&Авто

Власникам рекомендують перевірити свій VIN-код у системі відкликань на відповідному ринку та за потреби звернутися до дилера.

BMW оголосила глобальну кампанію відкликання приблизно 575 тисяч автомобілів через потенційний ризик займання, пов’язаний зі стартером. Причиною є зношення магнітного перемикача, що може призвести до перегріву та, у рідкісних випадках, до пожежі.

Про це пише BMWBlog.

У чому проблема

За інформацією німецьких профільних видань, дефект стосується стартерних реле, виготовлених у період із липня 2020 до липня 2022 року, які могли встановлюватися й пізніше. Проблема проявляється після великої кількості запусків двигуна: через зношення магнітного перемикача можливе ускладнене або повністю неможливе заведення автомобіля.

У гіршому сценарії металеве стирання всередині вузла може спричинити коротке замикання. Це здатне викликати локальний перегрів стартера та створити ризик займання навіть під час руху.

Які автомобілі потрапили до списку

Кампанія охоплює низку моделей, зокрема 2 Series Coupé (G42), 3 Series Sedan (G20), 3 Series Touring (G21), 3 Series Long Wheelbase для Китаю (G28), 4 Series Coupé (G22), 4 Series Convertible (G23), 4 Series Gran Coupé (G26), 5 Series Sedan (G30), 5 Series Touring (G31), 6 Series Gran Turismo (G32), 7 Series (G11, G12), X3 (G01), X4 (G02), X5 (G05), X6 (G06) та Z4 (G29). Через спільну платформу під відкликання також може потрапити Toyota Supra.

BMW повідомляє, що усунення дефекту передбачає заміну стартера, а в окремих випадках і акумулятора. Ремонт може тривати до двох годин. До проведення робіт власникам радять не залишати автомобіль із працюючим двигуном без нагляду, особливо після дистанційного запуску.

Окремо зазначається, що у США раніше вже оголошували відкликання близько 87 тисяч автомобілів через схожу проблему перегріву стартера. Офіційного підтвердження, що ці кампанії пов’язані між собою, наразі немає, однак перелік моделей частково збігається.

