0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Без аналогів у Європі: Україна отримає перші гіперзвукові ракети від Британії

Технології&Авто
1
Велика Британія розробляє нову гіперзвукову ракетну систему Nightfall, яку планують передати Україні, а також використати як технологічну основу для майбутніх програм далекобійних ударних озброєнь британських збройних сил. Проєкт уже пройшов початкові випробування та отримав значні інвестиції.
Про це повідомляє The Times.
Розробкою займається британська компанія Hypersonica, яка створює ракети, здатні маневрувати на швидкостях понад п’ять швидкостей звуку. За інформацією The Times, перші тести навігаційних систем, розроблених лише за дев’ять місяців, відбулися на космодромі Андойя в Норвегії.

Як проходили випробовування ракети

Під час випробувань ракета розвинула швидкість понад 7400 кілометрів на годину, що відповідає показнику Мах 6.
В уряді Великої Британії підтвердили, що система Nightfall буде передана Україні та водночас стане базою для перспективних британських проєктів із завдання ударів на великі відстані. Очікується, що контракти на постачання підпишуть у березні.

Інвестиції в гіперзвукові технології

Співзасновник і генеральний директор Hypersonica Філіп Керт наголосив, що інвестиції в гіперзвукові технології мають забезпечити Європі можливість завдавати глибоких і високоточних ударів у необхідні терміни та за прийнятною вартістю. За його словами, розгортання таких ракет планується до кінця поточного десятиліття.
Читайте також
Раніше Велика Британія та Німеччина оголосили про намір у межах угоди Trinity House створити далекобійну ударну систему з дальністю понад 2000 кілометрів. Керт зазначив, що в Європі дедалі більше усвідомлюють важливість спроможностей «глибокого удару» як ключового елементу стримування і оборони, а для цього потрібні нові підходи до розробки відповідних технологій.
Hypersonica входить до переліку 90 організацій, відібраних для участі в державній програмі гіперзвукових розробок вартістю 1 мільярд фунтів стерлінгів. Компанія планує розширювати виробничі потужності у Великій Британії та Східній Європі, орієнтуючись на вимоги майбутніх замовників.
За матеріалами:
Українські Новини
Технології
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems