Без аналогів у Європі: Україна отримає перші гіперзвукові ракети від Британії
Велика Британія розробляє нову гіперзвукову ракетну систему Nightfall, яку планують передати Україні, а також використати як технологічну основу для майбутніх програм далекобійних ударних озброєнь британських збройних сил. Проєкт уже пройшов початкові випробування та отримав значні інвестиції.
Про це повідомляє The Times.
Розробкою займається британська компанія Hypersonica, яка створює ракети, здатні маневрувати на швидкостях понад п’ять швидкостей звуку. За інформацією The Times, перші тести навігаційних систем, розроблених лише за дев’ять місяців, відбулися на космодромі Андойя в Норвегії.
Як проходили випробовування ракети
Під час випробувань ракета розвинула швидкість понад 7400 кілометрів на годину, що відповідає показнику Мах 6.
В уряді Великої Британії підтвердили, що система Nightfall буде передана Україні та водночас стане базою для перспективних британських проєктів із завдання ударів на великі відстані. Очікується, що контракти на постачання підпишуть у березні.
Інвестиції в гіперзвукові технології
Співзасновник і генеральний директор Hypersonica Філіп Керт наголосив, що інвестиції в гіперзвукові технології мають забезпечити Європі можливість завдавати глибоких і високоточних ударів у необхідні терміни та за прийнятною вартістю. За його словами, розгортання таких ракет планується до кінця поточного десятиліття.
Читайте також
Раніше Велика Британія та Німеччина оголосили про намір у межах угоди Trinity House створити далекобійну ударну систему з дальністю понад 2000 кілометрів. Керт зазначив, що в Європі дедалі більше усвідомлюють важливість спроможностей «глибокого удару» як ключового елементу стримування і оборони, а для цього потрібні нові підходи до розробки відповідних технологій.
Hypersonica входить до переліку 90 організацій, відібраних для участі в державній програмі гіперзвукових розробок вартістю 1 мільярд фунтів стерлінгів. Компанія планує розширювати виробничі потужності у Великій Британії та Східній Європі, орієнтуючись на вимоги майбутніх замовників.
