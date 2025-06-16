Благодаря антиофшорному закону бюджет уже получил 400 млн грн — Гетманцев Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Благодаря антиофшорному закону бюджет уже получил 400 млн грн — Гетманцев

В 2025 году бюджет получил 400 миллионов гривен налогов благодаря борьбе с офшорными схемами.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Он заявил, что антиофшорное законодательство уже дает ощутимые результаты. Речь идет о законе, принятом еще в 2020 году. Его цель состоит в том, чтобы сделать невозможным уклонение от налогов через использование офшоров.

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За первые пять месяцев 2025 года в государственный бюджет уже поступило 400 миллионов гривен налогов, доначисленных в результате проверок. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Еще 90 миллионов гривен компании оплатили самостоятельно путем предоставления уточненных расчетов за прошедшие периоды. Этот показатель тоже вдвое выше прошлогоднего.

По словам Гетманцева, в правительстве ожидается дальнейший рост добровольной уплаты налогов после проверок, увеличение случаев досудебного урегулирования споров и укрепление налоговой ответственности бизнеса.

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«Антиофшорная реформа работает. Украина меняется — у нас меньше агрессивных схем, больше прозрачности и ответственности», — подчеркнул депутат.

Напомним, в 2021 году правительство утвердило план мер против отмывания средств и вывода денег в офшоры.

В документе заложен ряд мер, призванных сделать невозможным использование офшоров для уклонения от налогообложения. В частности, план предусматривает:

обновление украинского перечня офшорных зон с учетом стандартов ЕС, ОЭСР и Глобального форума по прозрачности;

усиление контроля за выводом средств за границу, особенно с использованием поддельных документов, в том числе инвойсов;

передачу правоохранителям обобщенных материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов или легализацией доходов;

развитие автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран в соответствии с международным стандартом CRS.

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