Рада отменила штрафы за скрытые оффшоры до конца войны — Finance.ua

Рада отменила штрафы за скрытые оффшоры до конца войны Сегодня 15:43 — Казна и Политика

Рада отменила штрафы за скрытые оффшоры до конца войны

Верховная Рада отменила штрафы за непредоставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) до конца военного положения.

Соответствующую поправку в законопроект № 10 168−2 поддержали 232 депутата, сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

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Как сообщалось, 1 мая в Украине завершилась кампания по декларированию доходов граждан за 2023 год. Вместе с декларацией о доходах физические лица должны были подать отчет о контролируемых иностранных компаниях. К уплате в бюджет задекларировали 1,78 млрд гривен.

Основные страны регистрации КИК:

Республика Польша — 25%;

Великобритания — 13%;

Соединенные Штаты Америки — 11%;

Республика Кипр — 9%;

Эстонская Республика — 7%;

другие страны — 35%.

В случае неподачи отчета физлицу-контролеру угрожал штраф в размере более 300 тысяч гривен, а за нарушение сроков его подачи — до 151 тысячи гривен.

Фінансовий клуб По материалам:

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