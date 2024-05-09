Рада отменила штрафы за скрытые оффшоры до конца войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада отменила штрафы за скрытые оффшоры до конца войны

Казна и Политика
77
Рада отменила штрафы за скрытые оффшоры до конца войны
Рада отменила штрафы за скрытые оффшоры до конца войны
Верховная Рада отменила штрафы за непредоставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) до конца военного положения.
Соответствующую поправку в законопроект № 10 168−2 поддержали 232 депутата, сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.
Читайте также
Как сообщалось, 1 мая в Украине завершилась кампания по декларированию доходов граждан за 2023 год. Вместе с декларацией о доходах физические лица должны были подать отчет о контролируемых иностранных компаниях. К уплате в бюджет задекларировали 1,78 млрд гривен.
Основные страны регистрации КИК:
  • Республика Польша — 25%;
  • Великобритания — 13%;
  • Соединенные Штаты Америки — 11%;
  • Республика Кипр — 9%;
  • Эстонская Республика — 7%;
  • другие страны — 35%.
В случае неподачи отчета физлицу-контролеру угрожал штраф в размере более 300 тысяч гривен, а за нарушение сроков его подачи — до 151 тысячи гривен.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.