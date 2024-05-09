Рада отменила штрафы за скрытые оффшоры до конца войны — Finance.ua

Рада отменила штрафы за скрытые оффшоры до конца войны
Верховная Рада отменила штрафы за непредоставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) до конца военного положения.
Соответствующую поправку в законопроект № 10 168−2 поддержали 232 депутата, сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.
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Как сообщалось, 1 мая в Украине завершилась кампания по декларированию доходов граждан за 2023 год. Вместе с декларацией о доходах физические лица должны были подать отчет о контролируемых иностранных компаниях. К уплате в бюджет задекларировали 1,78 млрд гривен.
Основные страны регистрации КИК:
- Республика Польша — 25%;
- Великобритания — 13%;
- Соединенные Штаты Америки — 11%;
- Республика Кипр — 9%;
- Эстонская Республика — 7%;
- другие страны — 35%.
В случае неподачи отчета физлицу-контролеру угрожал штраф в размере более 300 тысяч гривен, а за нарушение сроков его подачи — до 151 тысячи гривен.
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