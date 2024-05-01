Стало известно, сколько налогов украинцы задекларировали из оффшорных компаний — Finance.ua

Стало известно, сколько налогов украинцы задекларировали из оффшорных компаний Сегодня 20:04 — Личные финансы

Стало известно, сколько налогов украинцы задекларировали из оффшорных компаний

Завершилась первая кампания отчета по контролируемым иностранным компаниям (КИК), известным как оффшоры. К уплате в бюджет задекларировали 1,78 млрд гривен.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Сколько компаний задекларировали

За 2022−2023 годы 11 391 контролер подал 30 057 отчетов о 14 116 КИК:

11 143 физических лица-контролера подали 29 355 отчетов о 13 755 КИК;

248 — юридических лиц-контролеров подали 702 отчета о 361 КИК.

Основными странами регистрации КИК являются:

Республика Польша — 25%;

Великобритания — 13%;

Соединенные Штаты Америки — 11%;

Республика Кипр — 9%;

Эстонская Республика — 7%;

другие страны — 35%.

Сколько налогов уплатили

«Законодательное введение налогового контроля с использованием инструмента КИК уже принесло первые результаты по наполнению бюджета», — отметил Гетманцев.

Он добавил, что к уплате в бюджет задекларировано 1,78 млрд гривен из доходов этих структур.

«Успешная кампания отчетности по КИК является важным шагом не только для возврата национального капитала, но и сигналом для международных партнеров о готовности общества, бизнеса, власти к дальнейшей Евроинтеграции и изменениям отношений в рамках налоговой культуры», — подытожил нардеп.

Какие отчеты и когда подавать

Как объясняет Ain.ua, при открытии компании за рубежом физическое лицо — резидент Украины обязано составлять и подавать:

Уведомление о приобретении или прекращении участия в КИК. Контролируемое лицо обязано уведомить налоговый орган о непосредственном/опосредованном приобретении или прекращении участия в КИК в течение 60 дней со дня приобретения или прекращения участия в КИК. Сделать это можно через электронный кабинет плательщика ГНС ​​в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи. Ежегодный отчет о КИК. Подается одновременно с подачей годовой декларации об имущественном положении и доходах. Подать отчет также можно через Электронный кабинет плательщика ГНС ​​в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи.

Напомним, по данным YouControl. Market, за второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФЛП за последнее десятилетие — почти 315 тысяч, а количество вновь созданных компаний приросло на 60% по сравнению с показателями в первый год большой войны.

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